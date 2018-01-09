Украина заняла первое место среди стран СНГ в рейтинге паспортов

Копірайт зображення Гонтар Володимир / УНІАН Image caption Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту "Киев" (Жуляны), 9 июня 2017 года

Украина заняла первое место среди стран СНГ в ежегодном Индексе паспортов. Рейтинг оценивает страны по возможности их граждан посещать различные государства мира без визы.

Соответствующее исследование опубликовала транснациональная консалтинговая компания Henley & Partners.

В рейтинге были проанализированы более 200 стран и территорий.

Украина показала наибольший прогресс среди всех стран - подвинулась вперед на 15 позиций и заняла 44 место в мире. Это произошло благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Всего в прошлом году 32 страны мира ввели безвизовый режим для украинцев.

В рейтинге значительно продвинулась вперед также Грузия. Эта страна, также получившая безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, улучшила свою позицию в Индексе паспортов на 14 позиций.

Какой паспорт лучший?

В течение последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняет за собой паспорт Германии.

В 2018 году владельцы этого документа могут путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.

Второе место досталось Сингапуру, граждане которого могут путешествовать без визы в 176 стран.

Третье место разделили восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Япония. Граждане этих стран имеют возможность посещать без визы 175 стран мира.

Среди стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии - 174 страны.

Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта составляет 8-10 млн евро. Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере 1-2 млн евро, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно.

Последнее место в Индексе паспортов занял Афганистан, граждане которого имеют открытый безвизовый доступ в 24 страны мира.

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как индекс визовых ограничений, публикуется с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.