Калифорния страдает от оползней: по меньшей мере 13 погибших
По меньшей мере 13 человек погибли в южной Калифорнии в США из-за масштабных оползней, вызванных проливными дождями.
Полиция предупреждает, что количество погибших может возрасти, ведь еще с несколькими людьми нет связи.
Еще 163 человека получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии.
Три сотни человек заблокированы в Каньоне Ромеро - популярном среди пеших туристов месте на востоке Санта-Барбары.
Как сообщает полиция, пострадавшая от оползней местность "похожа на поле битвы Первой мировой войны".
Тысячи людей вынуждены были уехать из опасных районов, еще полсотни были освобождены спасателями, так как были заблокированы в домах или на дорогах.
Как объясняют в Национальной погодной службе США, оползни произошли именно в районах, наиболее пострадавших от недавних пожаров.
Огонь уничтожил там растительность, которая скрепляла почву, и создал водонепроницаемый слой, из-за чего земля не смогла впитать влагу. Как следствие, дожди привели к оползням и сходу потоков с обломками.
Спасатели просят людей не пересекать такие потоки даже на автомобилях, так как это опасно для жизни.