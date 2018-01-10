Калифорния страдает от оползней: по меньшей мере 13 погибших

Копірайт зображення Twitter/ @EliasonMike Image caption Каменные глыбы размером с автомобили скатились со склонов и перекрыли железнодорожные пути

По меньшей мере 13 человек погибли в южной Калифорнии в США из-за масштабных оползней, вызванных проливными дождями.

Полиция предупреждает, что количество погибших может возрасти, ведь еще с несколькими людьми нет связи.

Еще 163 человека получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Копірайт зображення twitter.com/EliasonMike Image caption Спасатели достают из-под завалов 14-летнюю девушку, которая провела там несколько часов

Три сотни человек заблокированы в Каньоне Ромеро - популярном среди пеших туристов месте на востоке Санта-Барбары.

Как сообщает полиция, пострадавшая от оползней местность "похожа на поле битвы Первой мировой войны".

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Тысячи людей вынуждены были уехать из опасных районов, еще полсотни были освобождены спасателями, так как были заблокированы в домах или на дорогах.

Как объясняют в Национальной погодной службе США, оползни произошли именно в районах, наиболее пострадавших от недавних пожаров.

Огонь уничтожил там растительность, которая скрепляла почву, и создал водонепроницаемый слой, из-за чего земля не смогла впитать влагу. Как следствие, дожди привели к оползням и сходу потоков с обломками.

Спасатели просят людей не пересекать такие потоки даже на автомобилях, так как это опасно для жизни.