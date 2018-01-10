Денев выступила против "пуританства" на фоне секс-скандалов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Денев ранее уже высказывалась против кампаний в соцсетях, связанных с секс-скандалами

Французская киноактриса Катрин Денев заявила, что мужчины должны иметь возможность "ухаживать за женщинами".

Вместе с сотней известных француженок она подписалась под открытым письмом, в котором они предупредили об опасности нового "пуританства", вспыхнувшего в результате недавних секс-скандалов и обвинений в домогательствах.

Письмо

К открытому письму, опубликованному во французском издании Le Monde, присоединились писательницы, актрисы и ученые.

"Мужчин наказали без разбора, уволили с работы только за то, что они коснулись чьего-то колена или же пытались кого-то поцеловать", - говорится в обращении.

"Изнасилование - это преступление, но попытки соблазнить кого-то, пусть и настойчивые или неуклюжие - нет. Как и попытки мужчин быть галантными не являются шовинизмом", - считают авторы письма.

Они также считают, что в мире ширится новое "пуританство".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Волну скандалов вызвали обвинения против продюсера Харви Вайнштейна

В письме отмечается, что борьба против притязаний и злоупотребления властью некоторых мужчин оправдана и нужна. Однако постоянные обвинения уже вышли из-под контроля.

Авторы обращения считают, что такой подход создает образ беззащитных женщин, которые являются вечными жертвами.

"Как женщины мы не видим себя в таком феминизме, который, кроме осуждения злоупотреблений, продвигает ненависть к мужчинам и сексуальности", - говорится в тексте.

74-летняя Катрин Денев ранее уже высказывалась против кампаний травли в соцсетях мужчин, обвиненных в домогательствах.

Такие истории распространяются пользователями со всего мира под тегом #MeToo.

Движение набрало обороты после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейн, которого многие актрисы обвинили в сексуальных домогательствах.

Сам он отвергает обвинения в том, что имел секс без согласия женщин, но признает, что его действия "принесли много боли".

Из-за скандалов несколько актеров, в том числе Кевин Спейси, потеряли роли в фильмах, которые уже начали снимать.

В прошлом году журнал Time отдал свой традиционный титул "Человек года" женщинам, которые открыто выступили против сексуального насилия и домогательств.