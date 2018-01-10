"1 + 1" судится из-за запрета сериала "Сваты"

Копірайт зображення УНІАН Image caption Телекомпания подала иск в суд из-за запрета "Сватов"

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "Телекомпании" Студия 1 + 1" в Министерство культуры и Госагентство по вопросам кино через аннулирование прокатного удостоверения сериала "Сваты".

Согласно сообщению пресс-службы суда, "1 + 1" просит признать противоправным и отменить решение Минкульта о внесении в "черный список" российского актера Федора Добронравова, который играет главную роль в сериале.

Также телекомпания просит суд отменить приказ Госкино по "аннулированию удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов".

Судебное заседание по этому делу состоится 15 февраля.

Госкино отменило государственную регистрацию "Сватов" в ноябре 2017 года. Это связано с тем, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову на три года. Запрет введен из-за поездки актера в Крым и поддержку аннексии полуострова.

В "1 + 1" назвали непонятным такое решение и обратились за разъяснением во все государственные органы, регулирующие этот вопрос.

"Насколько мы поняли, причиной попадания в него Добронравова и запрета сериала "Сваты" стали высказывания актера о Крыме. Однако почему именно сейчас встал вопрос запретить популярный сериал украинского производства, для нас остается загадкой. При этом другие сериалы и фильмы с участием Добронравова, которые демонстрировались на украинском ТВ, остались без внимания органов власти", - заявила телекомпания после обнародования решения Минкульта и Госкино.

Украинский шоумен и продюсер сериала "Сваты" Владимир Зеленский обратился в СБУ из-за запрета Добронравову въезда в Украину.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Зеленский обратился в СБУ из-за запрета въезда Добронравову в Украину

Он отметил, что "Сваты" - это "украинский сериал, придуманный им и его коллегами за украинские деньги".

"Если кому-то не нравится слово "сваты" просто, а ближе слово "кумы", так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами", - заявил актер.

"Сваты" - это комедийный сериал студии "Квартал 95". Федор Добронравов играет в нем одного из центральных персонажей - Ивана Будько.

На 2018 год была запланирована премьера седьмого сезона сериала.