На обложке немецкого Playboy появился трансгендер

Копірайт зображення Playboy

Журнал Playboy в Германии впервые поместил на обложку фото модели-трансгендера.

Звездой нового выпуска стала 21-летняя Джулиана Фарфалла. Девушка получила известность после съёмок в сериале "Следующая топ-модель Германии".

Главный редактор издания Флориан Бойтин отметил, что Джулианна является прекрасным примером того, насколько важно бороться за право на самоопределение.

Фарфалла, родившаяся под именем Паскаль Радермахер в немецком городе Брайсгау, отметила, что еще будучи ребенком, ощущала себя не в своем теле. В возрасте 16 лет она перенесла операцию по смене пола.

В Instagram Джулиана написала, что "супер горда" тем, что появится на обложке журнала, который можно будет купить уже в четверг. Девушка надеется, что ее опыт поможет другим людям, которые столкнулись с такими же проблемами.

Помещая Фарфаллу на обложку, Бойтин, по его словам, следовал традиции создателя журнала Хью Хефнера "отвергать любую форму нетерпимости".

В прошлом году американский Playboy также поместил на свою обложку фото трансгендера.