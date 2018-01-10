Спасатели ищут выживших после оползней в Калифорнии

Копірайт зображення Reuters Image caption Спасатели извлекли пострадавшую из под обломков разрушенного дома в Монтесито

Спасатели в южной части штата Калифорния ищут выживших после оползней и наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 13 человек.

Полиция перекрыла почти 50 километров основной прибрежной дороги.

Сообщается, что примерно 300 человек застряли в каньоне Ромеро на востоке Санта-Барбары.

Ожидается, что число жертв будет расти.

Копірайт зображення AFP

Из зоны затопления эвакуированы тысячи людей, было проведено больше 50 спасательных операций, однако многие места все еще остаются недоступными.

В больницу доставили более 150 человек.

Наводнение и оползни обрушились на территории, выжженные лесными пожарами в прошлом году. Из-за непогоды перекрытыми оказалось примерно 48 км прибрежной трассы.

Image caption Город Монтесито до наводнения

Image caption Город Монтесито посде наводнения

Декабрьские пожары, включая разрушительный "Томас", прокатились по региону, уничтожив деревья и растения, которые препятствуют оползням.

После пожара остатки растений и выгоревшая почва создают водоотталкивающий слой, который блокирует водопоглощение, что повышает риск затоплений.

"Особому риску наводнений подвергаются территории, пережившие пожары", - сказано в заявлении Национальной метеорологической службы США.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях предупредило жителей Калифорнии, что даже те дома, которые до этого не подвергались затоплению, теперь находятся в зоне риска.

Предупреждение последовало после того, как были обнародованы рекордные убытки США от природных катаклизмов. В 2017 году они превысили 300 млрд долларов.

2017-й год вошел в тройку самых жарких в стране за всю историю наблюдений, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований страны.

Ожидается, что в Калифорнии выпадет до 18 см осадков в долине и до 23 см в отдельных районах. По сообщениям Национальной метеорологической службы США, снегопады в регионе усилились.