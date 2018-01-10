Спасатели ищут выживших после оползней в Калифорнии
Спасатели в южной части штата Калифорния ищут выживших после оползней и наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 13 человек.
Полиция перекрыла почти 50 километров основной прибрежной дороги.
Сообщается, что примерно 300 человек застряли в каньоне Ромеро на востоке Санта-Барбары.
Ожидается, что число жертв будет расти.
Из зоны затопления эвакуированы тысячи людей, было проведено больше 50 спасательных операций, однако многие места все еще остаются недоступными.
В больницу доставили более 150 человек.
Наводнение и оползни обрушились на территории, выжженные лесными пожарами в прошлом году. Из-за непогоды перекрытыми оказалось примерно 48 км прибрежной трассы.
Декабрьские пожары, включая разрушительный "Томас", прокатились по региону, уничтожив деревья и растения, которые препятствуют оползням.
После пожара остатки растений и выгоревшая почва создают водоотталкивающий слой, который блокирует водопоглощение, что повышает риск затоплений.
"Особому риску наводнений подвергаются территории, пережившие пожары", - сказано в заявлении Национальной метеорологической службы США.
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях предупредило жителей Калифорнии, что даже те дома, которые до этого не подвергались затоплению, теперь находятся в зоне риска.
Предупреждение последовало после того, как были обнародованы рекордные убытки США от природных катаклизмов. В 2017 году они превысили 300 млрд долларов.
2017-й год вошел в тройку самых жарких в стране за всю историю наблюдений, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований страны.
Ожидается, что в Калифорнии выпадет до 18 см осадков в долине и до 23 см в отдельных районах. По сообщениям Национальной метеорологической службы США, снегопады в регионе усилились.