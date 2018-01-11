На Донбассе обострение: погибли трое военных, есть раненые

Копірайт зображення UNIAN

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО усилились обстрелы, а сразу трое украинских военных погибли, заявили в штабе АТО.

"Среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - боевую травму", - сообщили в штабе.

Потери за минувшие сутки стали самыми значительными с начала так называемого "рождественского перемирия".

За прошедшие сутки украинская сторона зафиксировала семь обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные открывали огонь.

По утверждению украинской стороны, боевики увеличили количество и интенсивность обстрелов, в том числе крупнокалиберными минометами.

Боевики обвиняют в обстрелах и нарушении перемирия украинских военных.

23 декабря 2017 года на Донбассе должно было заработать так называемое "рождественское перемирие".

Хотя количество обстрелов после его объявления существенно уменьшилась, оно не соблюдается полностью, и обстрелы в зоне проведения АТО продолжаются.

Украинская сторона заявила о потере уже в первый день перемирия.