В Эфиопии запретили иностранцам усыновлять детей

Копірайт зображення Getty Images

Эфиопия запретила иностранцам усыновлять детей из-за опасений, что над ними издеваются и не ухаживают.

В 2013 году одну американскую пару признали виновной в убийстве девочки из Эфиопии.

Среди тех, кто также усыновлял детей из этой страны, были знаменитости Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Этот случай вызвал дискуссию по усыновлению иностранцами, сообщает корреспондент BBC Эммануил Игунза из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Правозащитные группы также сообщили, что торговцы людьми наживаются на проблеме усыновления в этой стране и получают от этого большие прибыли.

• Супруги из США усыновили одновременно семь братьев и сестер

Депутаты парламента Эфиопии сейчас говорят, что детей-сирот должны защищать и поддерживать на местном уровне. Но законодатели также отмечают, что в стране недостаточно служб, которые этим занимаются.

Два года назад Дания прекратила усыновление детей из Эфиопии.

По данным Госдепа США, каждый пятый ребенок, усыновленный гражданами США за границей, родом из Эфиопии. Также известно, что американцы усыновили более 15 тысяч детей из Эфиопии за 1999-2016 годы.

А семьи из Испании, Франции и Италии усыновляют несколько сотен эфиопских детей в год.