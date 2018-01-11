На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь

Копірайт зображення Getty Images

Власти Шри-Ланки отменили запрет на продажу алкоголя женщинам. Закон действовал в стране более 60 лет, но его признали дискриминационным.

Женщинам также позволят работать там, где продают алкоголь без специального разрешения на это властей, сообщил министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравера.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Йога и пивасик

• Немного алкоголя не вредит беременным - ученые

Ранее Самаравера отметил, что подобные законы препятствуют развитию страны, и их отмена - одна из ключевых задач власти.

Этот закон запрещал женщинам покупать алкогольную продукцию с 1955 года.

На Шри-Ланке за последние несколько лет резко увеличилось количество женщин, которые употребляли алкоголь нелегально, заявлял в 2016 году президент страны Маитрипала Сирисена.

Впрочем, сторонники закона опасаются, что изменения могут привести к росту числа выпивающих женщин.

На Шри-Ланке большинство женщин традиционно не употребляют алкоголь и считают, что это противоречит культуре страны.