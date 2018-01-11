Снегопад в Альпах: к курортам начали курсировать поезда

Копірайт зображення Alain Duclos Image caption Спасатели прошли сквозь снег высотой в 6-7 метров, чтобы добраться до поселения

К швейцарскому курорту Церматт, где более 13 тысяч туристов находились в снежной ловушке два дня, начали курсировать поезда.

Местная железная дорога сообщила, что движение восстановили после того, как очистили проезды от снега.

Сильный снегопад вызвал хаос в Альпах и привел к нескольким жертвам.

На фотографиях с юго-востока Франции видно, как спасатели чистят дороги от семиметрового слоя снега.

Во французской Савойе за 36 часов выпало более полутора метров снега. Местные метеорологи сказали, что такой снегопад происходит раз в 30 лет.

Копірайт зображення Alain Duclos Image caption Дорога на Боннваль-сюр-Арк была заблокирована

Кататься на лыжах запретили из-за лавинной опасности.

Во французских Пиренеях один человек погиб и еще один получил травму. Британец Джон Бромел пропал без вести, в последний раз его видели на французском альпийском курорте Тинь в воскресенье.

На горнолыжном курорте Сестриере 29 человек находились в гостинице, когда на него сошла лавина. Им очень повезло, что здание устояло.