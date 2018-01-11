В Париже ограбили ювелирный магазин на 4 миллиона евро

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Вооруженные люди ограбили ювелирный магазин в парижском отеле Ritz, прихватив ювелирных украшений и драгоценностей на несколько миллионов евро.

Как сообщает AFP, пятеро мужчин с топорами разбили витрину магазина, который расположен на первом этаже отеля, в 18.30 по местному времени.

Полиция сообщает, что троих из пяти грабителей арестовали, двое скрылись.

Пока неизвестно, удалось ли полиции вернуть похищенные драгоценности. По предварительным данным, вооруженные мужчины ограбили магазин на четыре миллиона евро.

Пятизвездный отель Ritz расположен на Вандомской площади - на правом берегу Сены, в сердце Парижа. Вблизи находится французское министерство юстиции.

Внутри отеля есть галерея из пяти бутиков с драгоценностями, часам и дизайнерской одеждой.

Копірайт зображення AFP Image caption Ritz - один из самых роскошных отелей Парижа

Местная газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции сообщает, что грабителей спугнул через полицейский патруль, но двум преступникам удалось скрыться на мопеде.

Комиссар полиции Парижа поблагодарил в Twitter правоохранителей за быструю реакцию и арест троих грабителей.

Очевидцы сообщают, что в этом районе усилили патрулирование полиции.