Число жертв оползней в Калифорнии растет

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Число жертв оползней в Калифорнии возросло до 17 человек, а еще столько же до сих пор считаются пропавшими без вести.

Почти двести человек получили ранения во время катаклизма.

Сотни спасателей в Калифорнии до сих пор разбирают завалы домов в надежде найти живых среди тех, кто считаются пропавшими без вести.

Как сообщает полиция, местность, пострадашая от оползней, "похожа на поле битвы Первой мировой войны".

На юге штата Калифорния в США ливни вызвали оползни и наводнения, которые разрушили более сотни домов, а еще более трехсот - повредили.

Как заявили в полиции, 17 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В среду вечером спасатели нашли еще двух погибших. Общее количество жертв катаклизма достигло 17 человек.

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Накануне спасатели извлекли из-под завалов двухлетнюю девочку, которую увезли в больницу.

В общем после непогоды удалось найти и спасти более 50 человек, однако во многие места пока нет доступа.

Как объясняют в Национальной погодной службе США, оползни произошли именно в тех районах, котрые наиболее пострадали от недавних пожаров.

Огонь уничтожил там растительность, скреплявшую почву, и создал водонепроницаемый слой, из-за чего земля не смогла впитать ливневую воду.

Как следствие, дожди привели к оползням и схождению потоков с обломками.