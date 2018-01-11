Трамп вряд ли будет свидетельствовать о связях с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "вряд ли" его опросит Роберт Мюллер - человек, который расследует возможные связи между командой Дональда Трампа и Россией во время президентской кампании.

Не было никакого заговора, заявил Трамп, добавив: "Посмотрю, что будет происходить".

В июне 2017 года Дональд Трамп заявил, что его на "100%" опросят под присягой.

Он последовательно отрицает, что его команда работала с Россией с целью подорвать кампанию Хиллари Клинтон, называя обвинения "охотой на ведьм".

На этой неделе СМИ США сообщили, что адвокаты Трампа вели переговоры с командой Мюллера, чтобы договориться о дате интервью.

"Если не было никакого заговора и никто не нашел признаков сговора ни на одном уровне, вряд ли вы получите интервью", - заявил Трамп журналистам.