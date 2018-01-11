YouTube прекращает сотрудничество с блогером из-за видео с самоубийцей

Копірайт зображення YOUTUBE/LOGAN PAUL Image caption Американский влогер Логан Пол имеет более 15 млн подписчиков на YouTube

YouTube решил разорвать деловые связи с популярным американским блогером Логаном Полом после того, как парень снял видео с телом самоубийцы в Японии.

Каналы Пола изъяли из программы YouTube Google Preferred, которая популярна среди рекламодателей.

YouTube также сообщил, что временно останавливает авторские проекты с американским влогером.

А все началось с того, что 31 декабря 2017 года Пол опубликовал видео с телом человека. Это вызвало волну критики и возмущений.

Копірайт зображення Twitter Logan Paul Image caption Видеоблогер Логан Пол в Японии, 30 декабря 2017 года.

На видео - Логан и его друзья в лесу Аокигахара у подножия горы Фудзи на японском острове Хонсюи. Это место печально популярно среди самоубийц.

Молодежь собиралась снимать лес "с привидениями" и наткнулись на тело человека. Они были шокированы, но одновременно - шутили.

Личность умершего не установлена.

Копірайт зображення Twitter Logan Paul Image caption Логан Пол

"Отвратительно", "никакого уважения" - такие комментарии зрители оставили под видео, которое набрало миллионы просмотров на YouTube, прежде чем его удалили.

Логан Пол, имеющий более 15 млн подписчиков на YouTube, впоследствии опубликовал извинения в Twitter ,заявив, что он "совершил ошибку, пребывая в состоянии шока и страха".

Он также загрузил видеоизвинение со словами: "Я никогда не должен был публиковать это видео. Я должен был опустить камеру вниз и прекратить запись того, что мы увидели".

"Мне стыдно за себя", - добавил он. "Я разочарован в себе".

Япония имеет один из самых высоких показателей самоубийств среди развитых стран.

Лес Аокигахара имеет репутацию в Японии и даже в мире как "место назначения" для людей, которые хотят покончить с жизнью.

Данные о количестве самоубийств, происходящих там ежегодно, не обнародуют, чтобы не популяризировать этот объект. Зато в лесу размещены объявления с призывами обратиться за медицинской помощью, вместо того чтобы наложить руки.