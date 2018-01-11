Биткоин падает на фоне возможного запрета в Южной Корее

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Стоимость биткоина упала на 9% на фоне планов Южной Кореи запретить продажу криптовалюты на бирже.

Сейчас биткоин снизился до 13,5 тысяч долларов.

На этой неделе несколько корейских бирж по торговле криптовалютой обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Хотя, как указывают эксперты, ситуация в Южной Корее может не быть напрямую связана с падением стоимости криптовалюты.

Наблюдаются небольшие объемы продаж и малое количество торговцев, а стоимость валюты сильно колебалась в последнее время.

Такие виртуальные валюты, как биткоин заметно выросли в цене за последний год из-за большого спроса. Это вызвало беспокойство, что неопытные инвесторы на волне азарта попытаются использовать тренд и прогорят.

"Существует большое беспокойство по виртуальных валютам, и министерство юстиции готовит закон о запрете торговли криптовалютой на биржах", - заявил министр юстиции страны.

Считается, что будущий закон может предусмотреть закрытие бирж в случае нарушения.

Накануне власти страны провели рейд на второй по величине оператор виртуальной валюты Южной Кореи - Bithumb.