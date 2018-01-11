Дочь Ноздровской: материалы дела не совпадают с показаниями Россошанского
Дочь Ирины Ноздровской Анастасия заявила, что не уверена в озвученной следователями версии убийства ее матери.
По словам Анастасии Ноздровской материалы дела не совпадают с показаниями Юрия Россошанского.
"Глядя на материалы дела, я не могу с уверенностью утверждать, что это не он, но материалы дела не совпадают с тем, что он говорит. Моя мать боролась, прежде всего, за справедливость, а не с Россошанскими. Поэтому я не могу брать эту версию как самую главную", - сказала дочь убитой правозащитницы.
Она также просит правоохранителей предоставить адвокатам доступ к делу об убийстве матери, поскольку им предоставили лишь 10-15% всех материалов.
Кроме того, она хочет, чтобы адвокаты участвовали во всех экспериментах и следственных действиях в рамках расследования этого дела.
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Ранее адвокаты семьи Ноздровских уже высказывали сомнения в том, что задержаный Юрий Россошанский является реальным убийцей.
По словам адвоката Александра Панченко, из собранной защитой информации следует, что убийство Ирины Ноздровской - дело рук профессионалов, которые заранее спланировали преступление.
Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело нашли в реке в этом же селе.
На теле женщины обнаружили многочисленные ножевые ранения.
В начале расследования в полиции озвучивали несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность в качестве юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.
Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской - Юрия Россошанского. В полиции заявили, что на теле погибшей обнаружена его ДНК, а в реке - орудие убийства.
9 января Вышгородский районный суд Киевской области арестовал его на 60 дней без возможности внесения залога.