Дочь Ноздровской: материалы дела не совпадают с показаниями Россошанского

Копірайт зображення УНІАН Image caption Подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской Юрий Россошанский во время судебного заседания 9 января 2018 года

Дочь Ирины Ноздровской Анастасия заявила, что не уверена в озвученной следователями версии убийства ее матери.

По словам Анастасии Ноздровской материалы дела не совпадают с показаниями Юрия Россошанского.

"Глядя на материалы дела, я не могу с уверенностью утверждать, что это не он, но материалы дела не совпадают с тем, что он говорит. Моя мать боролась, прежде всего, за справедливость, а не с Россошанскими. Поэтому я не могу брать эту версию как самую главную", - сказала дочь убитой правозащитницы.

Она также просит правоохранителей предоставить адвокатам доступ к делу об убийстве матери, поскольку им предоставили лишь 10-15% всех материалов.

Кроме того, она хочет, чтобы адвокаты участвовали во всех экспериментах и ​​следственных действиях в рамках расследования этого дела.

Ранее адвокаты семьи Ноздровских уже высказывали сомнения в том, что задержаный Юрий Россошанский является реальным убийцей.

По словам адвоката Александра Панченко, из собранной защитой информации следует, что убийство Ирины Ноздровской - дело рук профессионалов, которые заранее спланировали преступление.

Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело нашли в реке в этом же селе.

На теле женщины обнаружили многочисленные ножевые ранения.

В начале расследования в полиции озвучивали несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность в качестве юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской - Юрия Россошанского. В полиции заявили, что на теле погибшей обнаружена его ДНК, а в реке - орудие убийства.

9 января Вышгородский районный суд Киевской области арестовал его на 60 дней без возможности внесения залога.