В Карпатах туриста из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту

Копірайт зображення Уніан Image caption Георгиевская лента на одном из автомобилей в Киеве, 17 января 2014 года

Суд города Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал гражданина Беларуси Злобина В. за демонстрацию запрещенной в Украине "георгиевской ленточки".

Инцидент произошел на одном из карпатских курортов в селе Поляница 10 января. Отмечается, что на Злобина наложили максимально возможный штраф в размере 2 250 грн.

Сам флажок суд обязал конфисковать и уничтожить.

Как установило следствие, Злобин прикрепил флажок с "георгиевской лентой" на лобовое стекло своего автомобиля.

Свою вину белорус признал полностью.

Ранее СМИ сообщали, что в автомобиле нарушителя находилось пятеро людей - трое мужчин и две женщины. Когда гостей из Беларуси попросили снять запрещенную в Украине ленту - те отказались. После этого один из депутатов Ивано-Франковского областного совета вызвал полицию.

С 15 июня 2017 года в Украине запрещено публичное использование "георгиевской ленты".

За демонстрацию "георгиевской ленты" налагается штраф в размере от 850 до 2550 грн (150 необлагаемых минимумов).

При этом, в соответствии с нормами закона, за повторную пропаганду ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.

В пояснительной записке к закону говорится, что "публичное использование георгиевской (гвардейской) ленты в пропагандистских целях несет общественную опасность, имеет провокационный характер, а потому должно быть отнесено к правонарушениям".