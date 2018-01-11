Украинцы будут отдыхать по четыре дня на День Конституции и Рождество

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Украинцы будут отдыхать четыре дня 8 марта, на майские праздники, День Конституции и Рождество 25 декабря. Решение о переносе рабочих дней в 2018 году было одобрено правительством.

Там говорят, что это не уменьшит продолжительность рабочего времени и объемов производства. Также это создаст украинцам благоприятные условия для отдыха.

Итак, рабочую пятницу 9 марта перенесут на субботу 3 марта. Поэтому, выходные продлятся с 8 по 11 марта.

Рабочий день 30 апреля отработают в субботу 5 мая, что позволит отдыхать четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая.

2 мая впервые в этом году будет рабочим, так решил парламент осенью прошлого года.

Следующий день после Дня Конституции, 29 июня, правительство также сделало выходным, перенеся рабочий день на 23 июня. Это позволит отдыхать с 28 июня по 1 июля.

Канун Рождества 24 декабря правительство переносит на субботу 22 декабря. Соответственно, в ту неделю жители Украины снова получат 4 выходных дня.

Также Кабмин предлагает перенести рабочий день с понедельника, 31 декабря, - на субботу, 29 декабря.