СБУ расследует "избирательность" обрядов УПЦ МП

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СБУ расследует скандал вокруг священников Запорожской епархии УПЦ МП, которые отказались отпевать двухлетнего мальчика из-за того, что он был крещен в УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

В СБУ заявили, что по факту нарушения равноправия граждан было открыто уголовное дело.

Сарган уточнила, что представители Запорожской епархии УПЦ МП допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение лицам, которые проходили обряд крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Пресс-секретарь добавила, что в УПЦ МП осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины.

"Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине", - отметила Сарган.

31 декабря 2017 года в Запорожье 39-летний мужчина выпрыгнул из окна на 8-м этаже дома. В этот момент из подъезда выходил отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал на мальчика.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, однако священник отказался отпевать ребенка.

Священнослужитель сказал об этом родителям перед похоронами, когда узнал, что ребенка крестили в православной церкви Киевского патриархата. Мальчика отпел священник УПЦ КП, которого успели найти родители.

Это событие вызвало широкий резонанс. Чтобы поддержать родителей ребенка, которого отказывался отпевать священник, люди в разных городах Украины приносили в храмы УПЦ МП куклы и игрушки.

6 января в Запорожье неизвестные в масках возле храма УПЦ МП избили участника АТО, который вместе со своим другом принес куклу к храму. По факту избиения военного было открыто уголовное производство.