Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула

Копірайт зображення PA Image caption Основательница компании Джун Кентон лично работала с королевой

Компания Rigby & Peller лишилась титула официального поставщика нижнего белья для британской королевской семьи предположительно из-за книги, в которой описывался процесс снятия мерок с королевы Елизаветы II.

Rigby & Peller, которая владеет несколькими бутиками в Лондоне и других районах Англии, занималась эксклюзивными поставками нижнего белья королевской семье с 1960 года.

Скандал разгорелся после выхода книги "Storm in a D-Cup" основательницы компании Джун Кентон, которая лично работала с королевой.

Кентон заявила, что в книге нет ничего такого, что может обидеть королевскую семью. Она сказала, что не могла поверить, когда узнала о решении отозвать патент на право именоваться поставщиком королевского двора.

Букингемский дворец заявил, что не дает комментариев о конкретных поставщиках товаров и услуг.

В заявлении Rigby & Peller говорится, что компания очень опечалена решением, но не будет вдаваться в детали отзыва патента из уважения к королевской семье.

Кентон приобрела Rigby & Peller в 1982 году за 20 тыс. фунтов, а в 2011 году продала контрольный пакет за 8 млн фунтов, но сохранила свое место в совете директоров.

Будучи официальным мастером по корсетам, 82-летняя Кентон периодически бывала в Букингемском дворце, обслуживая помимо королевы также королеву-мать и принцессу Маргарет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королевский патент с гербом выставлен в витрине магазина Boots в Лондоне

Биография Кентон была опубликована в марте 2017 года. По ее словам, полгода назад ей сообщили, что королевский дворец более не заинтересован в услугах компании.

"Мне очень жаль, что Букингемский дворец недоволен этой историей. Это добрый, благодушный рассказ о том, что происходило в моей жизни", - сказала она.

"Я лишь рассказала, что бывала там, а не то, что конкретно там происходило. Я ни коим образом не упомянула, что я делала с королевой, королевой-матерью и принцессой Маргарет. Это удивительно. Это очень печалит на закате жизни, но что поделаешь. Я не могу бороться с Букингемским дворцом, да мне бы и не хотелось. Но очень тяжело", - добавила она.

Кентон работает в индустрии нижнего белья уже более 60 лет.

"Наверное, мне предварительно нужно было дать им копию книги, но я не думала, что это что-то подобное потребуется", - отметила Кентон.

Ассоциация, регламентирующая королевские патенты на право осуществлять поставки и оказывать услуги королевскому двору, пока не прокомментировала ситуацию ВВС.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ателье G.D. Golding шьет одежду для королевского двора

Что такое королевский патент?

Несколько веков королевский патент на право именоваться поставщиком двора Ее величества или членов королевской семьи предоставляется частным предпринимателям и компаниям, которые на постоянной основе поставляют товары и предоставляют услуги монарху.

Королевский патент выдается отдельному человеку и дает ему право демонстрировать королевский герб на своей продукции.

Патенты не выдаются на выполнение услуг профессионального характера, например, банкирам и юристам, а также СМИ.

Как получить патент?

Сейчас есть три человека с правом выдавать королевский патент - королева, герцог Эдинбургский и принц Уэльский.

Компании могут обратиться за получением патента, если они на протяжении пяти лет поставляли товары или предоставляли услуги королевской семье.

Каждые пять лет патенты пересматриваются, и их продление зависит от того, насколько активно королевская семья продолжает покупать товары у поставщика.

В настоящее время королевский патент есть примерно у 800 компаний. С полным списком можно ознакомиться здесь.