Эксперт: заявление Путина о возвращении кораблей - "чертик из табакерки"

Копірайт зображення Алексей Сувиров/УНИАН Image caption Украинские матросы покидают большой десантный корабль "Константин Ольшанский" на озере Донузлав в Крыму, 24 марта 2014 года

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко считает, что заявление президента РФ о возвращении техники из Крыма требует тщательного изучения. А предшественник Воронченко Сергей Гайдук называет такое предложение Владимира Путина "чертиком из табакерки".

BBC Украина собрала комментарии и подсчитала с экспертами, сколько военной техники осталось в Крыму.

Заявление Путина

На встрече с российскими СМИ президент РФ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма.

"Готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", - сказал Путин.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Путин добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.

"Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они приняли участие в утилизации этих боеприпасов", - добавил Путин.

Доверяй, но проверяй

Возможность передачи техники нужно очень тщательно изучить, а решение должно приниматься на высшем уровне - заявил в эфире 112 канала командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в грязной кремлевской игре", - заявил г-н Воронченко.

Копірайт зображення Гиманов Александр/УНИАН Image caption Вице-адмирал, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко во время церемонии передачи в состав ВМС Украины двух катеров "Бердянск" и "Аккерман" в Одессе, 6 декабря 2016 года

Командующий ВМС Украины считает, что слова Путина о состоянии украинского вооружения на полуострове не соответствуют действительности, поскольку практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. В частности из 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль "Константин Ольшанский", а корвет "Луцк" был "практически отремонтирован".

Также заявление Путина в Facebook прокомментировал и предшественник Воронченко Сергей Гайдук, возглавлявший ВМС в 2014-2016 гг.

Г-н Гайдук назвал предложение РФ "политическим демаршем" или "российским чертиком из табакерки".

По его словам российская сторона "буксовала" вопрос передачи техники с 2014 года.

"Что-то здесь не то! Не думаю, что этот шаг добавит плюсов Путину в предвыборной компании. У него дивидендов и так достаточно. А вот у нас головной боли прибавится от небыстрого процесса приема-передачи", - написал г-н Гайдук.

Также бывший командующий ВМС напомнил, что в отношении военной техники в Крыму Украина подала заявления в международные суды.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Об этом он написал в Facebook.

"А закончится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - написал Чубаров.

Количество техники

В целом в оккупированном Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов вспомогательного флота ВМС Украины, рассказал BBC Украина военный эксперт, руководитель Украинского вооруженного портала (УВП) Тарас Чмут.

"На период захвата большинство кораблей и судов были в относительно исправном состоянии. Но во время захвата украинские экипажи повреждали корабли и катера с целью сделать невозможной их дальнейшую эксплуатацию россиянами Тарас Чмут, Руководитель Украинского вооруженного портала

Боевых осталось 11: корветы "Тернополь", "Луцк", "Хмельницкий", "Приднепровье", морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", большая подводная лодка "Запорожье", артиллерийский катер "Херсон" и противодиверсионный катер "Феодосия". Также у россиян осталось 6 единиц вспомогательного флота: "Кременец", "Дубно", "Сквира", "Каланчак", "МУС-482", рейдовый катер "ЖК 603", - сообщил Тарас Чмут.

Что касается состояния плавсредств, то эксперт считает, что все они нуждаются в ремонте и находятся в запущенном техническом состоянии.

"На период захвата большинство кораблей и судов были в относительно исправном состоянии. Но во время захвата их россиянами, украинские экипажи повреждали корабли и катера с целью сделать невозможной их дальнейшую эксплуатацию россиянами. Чуть позже корабли подверглись точечному расхищению со стороны украинских моряков-предателей и российских военных. В дальнейшем Россия законсервировала все суда", - заявил Тарас Чмут.

Самолеты ВМС с полуострова вылетели почти все, кроме двух Бе-12, а вот воздушные силы, по словам г-на Чмута, оставили 9 самолетов МиГ-29, 3 Л-39М1 и 1 Ан-72.

Копірайт зображення Alamy Image caption Учебно-тренировочный самолет Л-39 на военном аэродроме "Бельбек" (Севастополь, Крым), 19 декабря 2012 года

Кроме того, в оккупированном Крыму осталось значительное количество авто и бронетехники. Среди них гаубицы "Гиацинт-Б" (до 2-х дивизионов), БТР-80 морской пехоты, 6 комплексов береговых противокорабельных ракет 4К51 "Рубеж", а также техника специального назначения, включая 1 комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга".

Также на территории Крыма находятся 5 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 и 3 дивизиона ЗРК Бук-М1.