На выставке Модильяни 20 картин оказались поддельными
Итальянская полиция открыла дело против трех организаторов выставки работ Модильяни после того, как все картины экспозиции, кроме одной, оказались поддельными.
Выставку помпезно открыли в Генуе в марте прошлого года. Но уже в июле закрыли, поскольку эксперты начали подозревать, что работы - фальшивые.
Искусствоведы пришли к выводу, что 20 картин действительно являются подделками.
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Работы Амадео Модильяни продаются на аукционах за огромные суммы. Но, по словам экспертов, он - один из тех художников, которых копируют больше всего.
Подделки с выставки в Палаццо Дукале в Генуе теперь уничтожат в соответствии с законодательством Италии.
Дворец был вынужден закрыть экспозицию на три месяца раньше и теперь требует возмещения убытков от частных организаторов выставки.
Подделки работ Модильяни ранее уже приводили к скандалам.
В 1984 году из канала в Ливорно выловили три мраморных головы, которые были признаны потерянными произведениями художника. На самом деле их изготовили три местных студента ради шутки.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera один из двух кураторов выставки, Руди Чьяппини, заявил, что сам верил в подлинность произведений.
"Я собрал информацию и документацию, которую мне предоставили по каждому полотну", - сказал г-н Чьяппини.
"Если там были какие-то нарушения, то вам следует обратиться к первоисточнику, к тому, кто первым сделал атрибуцию", - добавил он.
Лондонская галерея Тейт Модерн сейчас демонстрирует большую выставку Модильяни, которая представлена как полная коллекция произведений итальянского художника.
Художник, который умер в 1920 году, известен изображением удлиненных, утомленно-нежных образов.