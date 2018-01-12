На выставке Модильяни 20 картин оказались поддельными

Копірайт зображення Museum of Modern Art/Tate Image caption Работы Модильяни обычно продаются за огромные суммы на аукционах

Итальянская полиция открыла дело против трех организаторов выставки работ Модильяни после того, как все картины экспозиции, кроме одной, оказались поддельными.

Выставку помпезно открыли в Генуе в марте прошлого года. Но уже в июле закрыли, поскольку эксперты начали подозревать, что работы - фальшивые.

Искусствоведы пришли к выводу, что 20 картин действительно являются подделками.

Работы Амадео Модильяни продаются на аукционах за огромные суммы. Но, по словам экспертов, он - один из тех художников, которых копируют больше всего.

Подделки с выставки в Палаццо Дукале в Генуе теперь уничтожат в соответствии с законодательством Италии.

Дворец был вынужден закрыть экспозицию на три месяца раньше и теперь требует возмещения убытков от частных организаторов выставки.

Подделки работ Модильяни ранее уже приводили к скандалам.

В 1984 году из канала в Ливорно выловили три мраморных головы, которые были признаны потерянными произведениями художника. На самом деле их изготовили три местных студента ради шутки.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera один из двух кураторов выставки, Руди Чьяппини, заявил, что сам верил в подлинность произведений.

"Я собрал информацию и документацию, которую мне предоставили по каждому полотну", - сказал г-н Чьяппини.

"Если там были какие-то нарушения, то вам следует обратиться к первоисточнику, к тому, кто первым сделал атрибуцию", - добавил он.

Лондонская галерея Тейт Модерн сейчас демонстрирует большую выставку Модильяни, которая представлена ​​как полная коллекция произведений итальянского художника.

Художник, который умер в 1920 году, известен изображением удлиненных, утомленно-нежных образов.