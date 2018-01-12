Трамп отменил визит в Лондон из-за переезда посольства США

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новое посольство США спроектировано архитектурной компанией Kieran Timberlake

Президент США Дональд Трамп на неопределенное время отложил планы посещения Великобритании. Он должен был приехать в феврале на церемонию открытия нового здания американского посольства в Лондоне.

Позднее Трамп пояснил в своем Twitter, что принял такое решение из-за переноса посольства США в другой район, согласованного еще до его прихода к власти.

"Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником решения администрации [Барака] Обамы за гроши продать, возможно, лучшее и очень удачно расположенное здание посольства в Лондоне только ради того, чтобы построить на окраине новое за 1,2 млрд долларов. Плохая сделка. Они хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!" - написал президент.

При этом перенос посольства был согласован не при Обаме, а при его предшественнике Джордже Буше-младшем еще в 2008 году.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Вскоре после инаугурации Трампа в январе 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила его в Вашингтоне и официально пригласила приехать в Соединенное Королевство с государственным визитом.

Однако сроки такого визита не согласованы до сих пор, и даже более краткая поездка с целью открытия нового комплекса американского посольства на юго-западе Лондона не состоится. Вместо Трампа в Лондон приедет госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Официально на Даунинг-стрит воздержались от комментариев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дизайн центрального холла здания нового посольства выполнен в духе Большого Каньона и пустынь на юге США

Новое здание посольства США в Лондоне расположено на южном берегу Темзы в лондонском районе Уондсуорт и спроектировано американской архитектурной фирмой KieranTimberlake, базирующейся в Филадельфии.

Старое здание дипмиссии располагалось на площади Гровнор-сквер в одном из самых престижных центральных районов Лондона - Мейфэйр. Однако местные жители начали выражать недовольство усилением мер безопасности возле здания после нападений 11 сентября 2001 года.

В феврале 2010 года власти США объявили о том, что архитекторы KieranTimberlake выиграли тендер на строительство нового посольства с парковой зоной вокруг него. На строительство комплекса планировалось выделить около 1 млрд долларов, и посольство должно было стать самым дорогим из всех американских дипмиссий.

Дизайн здания напоминает стеклянный куб, возле которого располагается полукруглый пруд и обширные зеленые насаждения.