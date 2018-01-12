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Гастроли украинцев в России: моральная или уголовная ответственность?

В Украине обсуждают возможные ограничения для украинских артистов, гастролирующих в России. В парламенте даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Группа депутатов, представителей партии "Свобода", предлагает кроме ограничений для российских артистов, взяться и за украинских исполнителей.

В частности, украинским артистам хотят запретить выступать в России и на временно оккупированной территории. Такое решение, по предложению депутатов, должно действовать до вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Нарушение такого запрета предлагается наказывать штрафом, арестом до шести месяцев, или тремя годами ограничения свободы. При повторном нарушении - лишением свободы от 3 до 5 лет.

Целесообразно ли запрещать?

И государственные органы, и политики высказывают различные мнения по поводу ограничений для украинских артистов.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает применить определенные рычаги влияния на певцов, выступающих в России. По его мнению, это могут быть штрафы или уголовная ответственность.

Кроме того, по мнению Нацсовета, телеканалы могли бы не показывать таких артистов или деятелей культуры в своих эфирах.

А вице-премьер Вячеслав Кириленко говорит, что запретить такие гастроли нельзя, потому что это вопрос "в основном этический".

Поэтому, по его словам, можно вести специальный реестр таких исполнителей и обязать их платить в Украине дополнительный военный сбор.

"На ТВ во время их выступления или клипа должна быть надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре", - предлагает Кириленко.

Министр культуры Евгений Нищук соглашается, что выступления украинских артистов в России в нынешних условиях недопустимы.

"Но эти решения - вопрос их личного самосознания. То есть, или ты - действительно украинский художник, любишь свою страну, чувствуешь сегодняшнюю боль страны и хочешь ей помочь, или слепо зарабатываешь деньги и строишь свою карьеру. Культура в этом случае не может существовать обособленно от ситуации в стране, ведь она является отражением современного общества, его мировоззрения и мировосприятия", - сказал министр культуры Нищук в комментарии ВВС Украина.

Вместе с тем министр говорит, что культурная индустрия не может развиваться отдельно от других отраслей. "Так, например, на полках супермаркетов до сих пор продаются российские продукты - нормально ли это?", - спрашивает он.

Чиновник добавляет, что в данных условиях можно ввести определенное ограничение гастролей украинских артистов в РФ. "Но оно должно быть подкреплено соответствующим законодательным полем, и эти нормы должны быть очень взвешенными", - подчеркивает Евгений Нищук.

ВВС Украина поинтересовалась у депутатов, стоит ли вводить такой запрет для украинских артистов, и их мнения разнятся.

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"Убеждена, что должна быть моральная ответственность. У нас есть артисты, которые сознательно не выступают с гастролями в РФ после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины, ведь это унижало бы их достоинство и достоинство нашего государства", - говорит депутат БПП , член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз.

По ее словам, попытки некоторых исполнителей "заработать деньги в стране-агрессоре в условиях борьбы за территориальную целостность и суверенитет - это кощунство и оно исключительно на совести тех, кто это делает".

Депутат говорит, что целесообразнее законодательно поддержать ограничение визитов в Россию и на оккупированные территории украинских чиновников и политиков.

Другой депутат - Николай Княжицкий ( "Народный фронт"), который возглавляет парламентский комитет по вопросам культуры и духовности, считает, что такой запрет должен быть введен, однако не только для артистов, а для всех.

"Я за то, чтобы юридически это сделать, но не только для тех, кто поет, а для всех, кто едет и работает на страну агрессора", - говорит депутат.

По его словам, соответствующий законопроект профильный комитет отправил на доработку, поскольку он с юридической точки зрения несовершенен.

По словам Княжицкого, никакие контакты с Россией сегодня не стоит поддерживать.

"Но это не может касаться отдельно взятого определенного вида деятельности. Ведь гастрольная деятельность - это способ заработка денег. Я поддерживаю то, что украинские граждане не должны ездить и зарабатывать деньги в России. Но это касается не только эстрады или искусства, а вообще всех сфер" , - считает политик.

Он уверен, что на этот вопрос надо смотреть шире, и "ограничить любые контакты со страной-агрессором".

Что говорят артисты?

Певец Александр Пономарев считает, что должна быть моральная ответственность каждого артиста за свой выбор.

"Я не собираюсь никого судить, каждый человек выбирает свой путь. Каждый делает свой выбор", - сказал певец в комментарии ВВС Украина.

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Он добавил, что не берется оценивать идею запрета гастролей в РФ, однако обращает внимание на тот факт, что не всегда запрет - это хорошо.

Актриса Ольга Сумская считает, что возможное введение такого запрета - инструмент для манипуляций, который не ведет к миру.

"Таким образом, если мы запрещаем нашим артистам гастролировать в РФ, тогда логично, что надо запретить любые пересечения границы и сделать полную внутреннюю и внешнюю изоляцию вроде Кубы", - сказала актриса в комментарии ВВС Украина.

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А вот у украинской певицы Анастасии Приходько более радикальная позиция. Она заявила, что искусство не может быть вне политики.

Певица остро критикует своих коллег, которые дают концерты в России. А в недавнем интервью Gazeta.ua даже предложила отбирать у таких артистов лицензию на выступления в своей стране.

"Они могут возвращаться сюда, но без права выступления на территории Украины", - говорит Приходько.

Юридическая сторона

Юристы указывают на тот факт, что предложение о запрете гастролей украинских артистов в РФ носит не юридический, а политический характер.

"А ограничения свободы передвижения, информации, идеологии, выражение собственного мнения закреплены не только в Конституции Украины, но и в международных актах, ратифицированных Украиной. И попытки внести такие нормы без согласования с основными законами государства, не являются законными", - констатирует управляющий партнер юридического дома "копирайт", юрист в сфере шоу-бизнеса Юлия Иськова.

Она акцентирует внимание на том, что любая деятельность за пределами страны, гражданином которой является артист, это внешнеэкономическая деятельность со всеми правовыми последствиями - уплатой налогов, разрешением на работу и другими.

И в этом случае, отмечает юрист, именно в украинскую экономику будут поступать все эти налоги и сборы, что очень положительно для страны.

"Артисты создают продукт за пределами страны и будут продолжать это делать", - уверена Юлия Иськова.

Юрист компании "Василий Кисиль и Партнеры" Егор Свидло считает, что вопрос гастролей украинских артистов в России "лежит в большей степени в плоскости морали, этики и уважения к обществу".

"Поскольку, в силу положений Конституции Украины, ни один новый закон или изменения, которые предлагаются к закону, не должны допускать сужения содержания и объема существующих прав и свобод граждан, в том числе, права на свободу передвижения, мысли и слова, свободного выражения своих взглядов и убеждений и т.д.", - говорит юрист.

В этом контексте, подчеркивает он, конституционность законопроекта вызывает некоторые сомнения, однако "безусловно имеет правильную нравственно-духовную цель".

"Черный список" увеличивается

Что касается российских артистов, то украинская сторона уже запретила въезд на свою территорию 104 лицам, сообщили ВВС Украина в Государственной пограничной службе.

Все они попали в "черный список" из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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"Принято почти 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе 104 артистам и деятелям культуры", - говорят пограничники.

Так, непосредственно на границе получили отказ во въезде певицы Лолита Милявская, Бьянка, солист группы "Дельфин" Андрей Лысиков, рок-музыкант Найк Борзов, актеры сериала "Сваты" Людмила Артемьева и Николай Добрынин, и другие.