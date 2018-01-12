В Шотландии грипп унес жизнь молодой девушки

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За последние две недели уровень заболеваемости гриппом в Шотландии вырос практически в два раза.

В шотландской больнице региона Уэстер-Росс от гриппа умерла 18-летняя девушка.

Одной из погибших стала 18-летняя девушка.

Изначально девушке поставили диагноз грипп, однако он перешел в пневмонию, и врачи ничем не смогли помочь больной, хотя сделали все возможное: ее доставили на самолете в больницу Реймор (Raigmore Hospital).

Сообщается, что грипп унес уже минимум восемь жизней.

Согласно данным организации Health Protection Scotland (HPS), показатель заболеваемости вырос с начала января с 46 до 107 человек на 100 тыс. населения. Правительство официально заявило, что вспышка гриппа в этом году самая масштабная за последние 50 лет.