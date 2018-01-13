Страны Африки потребовали от Трампа извинений

  • 13 января 2018
This file photo taken on January 8, 2018 shows US President Donald J. Trump before boarding Airforce One at Joint Base Andrews, Maryland Копірайт зображення AFP

Организация, представляющая африканские страны, требует извинений от президента США Дональда Трампа, который, по сообщениям, назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, "вонючими дырами" (англ. - shitholes).

Представители 54 африканских стран потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за свои слова и взять их обратно.

Оскорбительные высказывания прозвучали из уст президента США во время закрытой части переговоров по миграционному законодательству с участием конгрессменов.

Белый дом не опроверг эти сообщения. Сам же Трамп позднее написал в своем Twitter, что произнесенные им выражения были жесткими, но это были не те слова, которые ему приписывают.

"На встрече DACA [принятая Бараком Обамой программа "Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"] я употребил резкие выражения, но не такие", - написал Трамп в Twitter после разразившегося скандала.

При этом Трамп не уточнил, какие именно слова были сказаны во время совещания в Овальном кабинете.

Что заявил Африканский союз?

Представители 54 африканских стран заявили, что "эти ремарки идут вразрез со словами знаменитого американского кредо, исповедующего уважение к этнокультурному разнообразию и человеческому достоинству".

Мы "чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов", говорится в заявлении представителей миссии Африканского союза в США, распространенном в субботу, 13 января, в Вашингтоне.

Представители Африки также уверены, что нынешняя администрация президента США имеет неправильное представление об африканском континенте и его народе.

"Существует серьезная потребность в диалоге между администрацией США и африканскими странами", - добавили там.

Африканский Союз - международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).

Новости по теме