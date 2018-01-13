Страны Африки потребовали от Трампа извинений

Копірайт зображення AFP

Организация, представляющая африканские страны, требует извинений от президента США Дональда Трампа, который, по сообщениям, назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, "вонючими дырами" (англ. - shitholes).

Представители 54 африканских стран потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за свои слова и взять их обратно.

Оскорбительные высказывания прозвучали из уст президента США во время закрытой части переговоров по миграционному законодательству с участием конгрессменов.

Белый дом не опроверг эти сообщения. Сам же Трамп позднее написал в своем Twitter, что произнесенные им выражения были жесткими, но это были не те слова, которые ему приписывают.

"На встрече DACA [принятая Бараком Обамой программа "Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"] я употребил резкие выражения, но не такие", - написал Трамп в Twitter после разразившегося скандала.

При этом Трамп не уточнил, какие именно слова были сказаны во время совещания в Овальном кабинете.

Что заявил Африканский союз?

Представители 54 африканских стран заявили, что "эти ремарки идут вразрез со словами знаменитого американского кредо, исповедующего уважение к этнокультурному разнообразию и человеческому достоинству".

Мы "чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов", говорится в заявлении представителей миссии Африканского союза в США, распространенном в субботу, 13 января, в Вашингтоне.

Представители Африки также уверены, что нынешняя администрация президента США имеет неправильное представление об африканском континенте и его народе.

"Существует серьезная потребность в диалоге между администрацией США и африканскими странами", - добавили там.

Африканский Союз - международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).