"Миссисипи в огне": 92-летний лидер Ку-клукс-клана умер в тюрьме

Копірайт зображення MARIANNE TODD Image caption Эдгар Рэй Киллен был осужден в 2015 году за ту роль, которую он сыграл в организации убийства активистов

Эдгар Рэй Киллен, один из лидеров Ку-клукс-клана 60-х, отбывавший 60-летний тюремный срок по делу об убийстве трех борцов за права человека в штате Миссисипи, умер в возрасте 92 года.

Суд отправил его в тюрьму в 2015 году, спустя 41 год после преступления, совершенного толпой расистов в 1964 году. Сам Эдгар Рэй Киллен, бывший баптистский священник, лично не участвовал в убийстве.

Молодые активисты Джеймс Чейни, Майкл Швернер и Эндрю Гудман были членами Конгресса расового равенства и добивались регистрации чернокожих избирателей в этом южном штате Америки.

Они были арестованы полицией после того, как посетили подожженную церковь, где активисты обучали чернокожих избирателей. Вскоре после задержания они были отпущены, а потом попали в засаду, устроенную членами Ку-клукс-клана (те были уведомлены об их освобождении). Тела убитых закопали.

Исчезновение активистов, а затем известие о расправе над ними шокировали США, ускорив принятие в 1964 году Билля о гражданских правах. Этот законодательный акт позволил федеральному правительству вмешиваться в дела штатов при необходимости защитить американцев от расовой дискриминации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Убитые активисты работали в кампании "Лето свободы" и добивались регистрации чернокожих избирателей в Миссисипи

По мотивам этих событий режиссер Алан Паркер в 1988 году снял фильм "Миссисипи в огне", получивший "Оскара" за лучшую операторскую работу и еще шесть номинаций на премию.

Дело об исчезновении активистов привлекло внимание всей страны, после чего генеральный прокурор Роберт Кеннеди направил для расследования в Миссисипи агентов ФБР.

Тела трех погибших были обнаружены через шесть недель - они были захоронены на сельскохозяйственных угодьях рядом с земляной плотиной.

Копірайт зображення Burned out wreckage of the men, in black and white Image caption Автомобиль активистов был найден соженным в болотистом месте

Копірайт зображення FBI/STATE OF MISSISSIPPI ATTORNEY GENERAL'S OFFICE Image caption Тела самих активистов куклуксклановцы закопали у земляной дамбы

ФБР арестовало 18 человек, в том числе помощника шерифа, по подозрению в причастности к убийству. Семеро из них были осуждены (и никто не получил больше семи лет тюрьмы).

Бывший баптистский проповедник Эдгар Рэй Киллен был обвинен в организации убийства трех борцов за права человека, но суд присяжных так и не состоялся, а одна из членов коллегии повестилась, заявив, что не может судить проповедника.

Прошло еще четыре десятилетия, прежде чем он снова предстал перед судом в 2005 году.

На этом процессе прокуроры заявили, что именно Эдгар Рэй Киллен организовал толпу, а после убийства отдавал распоряжения, куда деть тела. При этом во время убийства его самого не было на месте преступления.