Украина запретила въезд 1,5 тысячам иностранцев за визиты в Крым

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Украина запретила въезд 1,5 тыс. иностранцев из-за посещения Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что в их числе более сотни артистов и деятелей культуры.

В ведомстве также отметили, что уже с начала 2018 года было выявлено более 30 человек, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство.

"Согласно законодательству в случае нарушения иностранцами правил пересечения админкордону из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину", - отметили в госпогранслужбе.

В конце прошлого года в Украине разгорелся скандал в связи с запретом трансляции комедийного телесериала "Сваты". Это решение Госкино было связано с тем, что одному из главных героев сериала, актеру Федору Добронравову, СБУ запретила въезд в страну из-за его поездки в Крым.