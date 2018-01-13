"Спартак" раскритиковали за "расистский твит"

Копірайт зображення . Image caption Твит "Спартака"

Сообщение, размещенное в соцсети российским футбольным клубом "Спартак", содержит "расистский подтекст" и демонстрирует "шокирующий уровень невежества", заявила сеть FARE (Football Against Racism in Europe), которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе.

"Спартак" разместил в Twitter видео тренировки нескольких чернокожих игроков в солнечный день, подписав его так: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

"Расизм является одной из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год, когда будет принимать Чемпионат мира. Подобные высказывания показывают, как некоторые люди воспринимают меньшинства", - заявил председатель FARE Пиара Повар.

"Это неправильно, когда самый большой клуб в России спокойно воспринимает расистские комментарии такого рода. Недавно на них наложили санкции за исламофобские высказывания, но, очевидно, этот сигнал не дошел до игроков или руководства клуба", - добавил он.

В сентябре произошел случай на почве расизма во время первого матча молодежных составов "Спартака" и "Ливерпуля" в Москве, когда российские фанаты начали оскорблять рожденного в Нигерии нападающего Бобби Адеканье.

УЕФА впоследствии наказал "Спартак", приказав закрыть 500 мест на трибунах стадиона во время следующего матча лиги.