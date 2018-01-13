Макрон хочет, чтобы ЮНЕСКО защитила искусство изготовления багета

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption Душистые участники конкурса багетов в Париже

Французский багет следует включить в перечень культурного наследия ЮНЕСКО - так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Багет является предметом зависти во всем мире", - сказал он, выражая тем самым поддержку Французской конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF), поскольку именно они выступили с инициативой поддержать искусство изготовления багета.

Поводом для подобной инициативы стало включение в списки ЮНЕСКО неаполитанской традиции приготовления пиццы.

Зачем это французам?

Французские пекари говорят, что сохранить нужно не только название выпечки и ее форму, но и рецепт приготовления.

"Мастерство и опыт следует сохранить, и поэтому это необходимо включить в список культурных ценностей", - заявил президент Макрон в интервью французскому радио после встречи с пекарями в Елисейском дворце в Париже в пятницу.

Представители отрасли выразили обеспокоенность по поводу того, что массовые производители нарушают технологию изготовления багета.

"Когда я вижу качество хлеба в супермаркетах, то не могу не злиться", - сказал Доминик Анкарт, президент Французской конфедерации булочников и кондитеров.

"Хлеб заморожен, часть его привозят из Румынии или кто знает откуда", - добавил он.

Рецепт французского багета был защищен законом Франции в 1993 году. В соответствии с ним багет должен состоять из воды, пшеничной муки, дрожжей и соли. В него запрещено добавлять консерванты, также багет нельзя замораживать.

Что входит в список ЮНЕСКО?

Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отличается от реестра мест, известных как Всемирное наследие.

По этой концепции ЮНЕСКО статус охраняемых могут получить традиционные ремесла, обряды, обычаи, ритуалы, музыка, фестивали и праздники.

Главная цель списка всемирного наследия - сохранение традиций разных стран от глобализации.

В список уже вошли бельгийская пивная культура, средиземноморская диета, пекинская опера и перуанский танец ножниц.

В 2016 году туда включили казацкие песни Днепропетровской области, а в 2013-м - Петриковскую роспись.

Копірайт зображення Reuters Image caption В прошлом году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли неаполитанский рецепт приготовления пиццы

Между тем, в активе Франции также есть несколько историй успеха, в частности, искусство изготовления Алансонского кружева, система компаньонажей и даже французская гастрономическая культура.

Решение ЮНЕСКО подчеркивает важность трапезы и всех ее составляющих как части французской культуры: покупка хорошо сочетающихся между собой, качественных продуктов, предпочтительно местного производства, тщательный выбор блюд, подбор подходящих вин, сервировка стола, застольные беседы.