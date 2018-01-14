Актер Марк Уолберг отдал 1,5 млн долларов в фонд жертв домогательств

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марку Уолбергу заплатили 1,5 млн долларов за пересъемки в фильме "Все деньги мира" после того, как из фильма вырезали все сцены с Кевином Спейси

Актер Марк Уолберг, исполнитель одной из ролей в фильме "Все деньги мира", пожертвовал 1,5 млн долларов в фонд движения Time's Up - это весь его гонорар за пересъемки картины.

Движение создано для защиты женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.

Американский актер объявил о своем решении в субботу после того, как стало известно, сколько денег он получил за свое участие в проекте.

При этом актрисе Мишель Уильямс платили всего лишь 80 долларов за съемочный день.

Мишель Уильямс - одна из основательниц движения Time's Up. Всего за свою работу по пересъемке фильма актриса получила, как пишет газета Guardian, меньше 1 тыс. долларов. А Уолберг, по данным журнала Forbes, в 2017 году оказался самым высокооплачиваемым актером в мире.

В итоге он заявил, что жертвует 1,5 млн долларов в фонд движения Time's Up как от своего имени, так и от имени Мишель Уильямс.

"Все деньги мира" - новый фильм режиссера Ридли Скотта о похищении внука нефтяного магната Джона Пола Гетти, роль которого сыграл Спейси.

После беспрецедентного скандала вокруг Спейси было принято решение вырезать из уже отснятого фильма все сцены с его участием и переснять их с другим актером, Кристофером Пламмером. Марк Уолберг в фильме исполнил роль бывшего агента ЦРУ Флетчера Чейза.

Ридли Скотт говорил Guardian, что все вовлеченные в пересъемки актеры будут работать бесплатно, но позже стало известно о гонораре Уолберга в 1,5 млн долларов, а также о том, что Уильямс получит меньше тысячи. После этого в Twitter поднялась волна критики.

Движение Time's Up ("Время вышло") намерено оказывать поддержку женщинам, которые подвергались сексуальным домогательствам, оскорблениям или притеснению на работе. В открытом письме участники движения заявляли и о неравенстве при оплате труда мужчин и женщин.

В январе во время вручения премии "Золотой глобус" актрисы оделись в черные наряды в знак поддержки движения.

Сексуальные домогательства и борьба женщин за свои права стали одной из главных тем 2017 года после обвинений, выдвинутых против продюсера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси и других известных персонажей.