В 2018 году в пожарах уже погибли 95 украинцев

Копірайт зображення DSNS Image caption За две недели в пожарах погибли почти сто человек

За две праздничных недели нового 2018 года в результате пожаров в жилом секторе Украины погибли уже 95 человек, а еще 50 получили травмы, сообщила служба МЧС Украины.

Как заявляют пожарные, зимой частыми причинами возникновения пожаров становятся неосторожное обращение с печным отоплением, неисправные бытовые приборы и перегрузки электросети.

По подсчетам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в целом за 11 месяцев 2017 года в пожарах в Украине погибли 1585 человек, из них 59 - дети. Еще 1373 человека были травмированы.

Пока полных данных по итогам 2017 года ГСЧС не предоставляла.