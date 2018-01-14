Горевший у берегов Китая иранский танкер затонул

Копірайт зображення Reuters Image caption Пожар на танкере в Восточно-Китайском море

Горящий иранский нефтяной танкер затонул через неделю после столкновения с грузовым китайским судном, сообщили китайские СМИ.

На иранском нефтяном танкере Sanchi 6 января возник пожар после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая.

Иранские власти уже сообщили, что все 32 члена экипажа погибли - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.

На борту танкера находилось 136 тыс. тонн конденсата, являющегося сверхлегким видом сырой нефти.

С грузового судна спасли 21 гражданина Китая.

Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере.

Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2330 квадратных километров.

Где, как и когда произошла авария?

Иранский танкер Sanchi под флагом Панамы вез конденсат из Ирана в Южную Корею. На своем пути он столкнулся с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном CF Crystal, перевозившим зерно из США.

Столкновение произошло 6 января в устье дельты реки Янцзы.

Почему топливо на танкере Sanchi особенно опасно?

Танкер Sanchi перевозил на борту 136 тонн газового конденсата, который является сверхлегкой разновидностью нефти-сырца.

Это примерно один миллион баррелей горючего стоимостью приблизительно 60 млн долларов.

Кроме того, на борту Sanchi находится резервуар с тяжелым и токсичным топливом для его собственных двигателей.

Конденсат по своим свойствам сильно отличается от черной нефти, пятна которой хорошо видны во время различных техногенных катастроф.

В месторождениях нефти под высоким давлением он существует в газообразном состоянии. После добычи превращается в жидкость.

Конденсат высоко токсичен, у него низкая плотность и более высокая воспламеняемость по сравнению с другими типами нефти.

Он не требует столь высокой степени переработки, как более тяжелые сорта нефти, и широко используется как сырье для авиатоплива, бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Сравнение с другими разливами нефти

На текущем этапе невозможно сказать, сколько было или будет разлито нефти.

Один миллион баррелей в судне Sanchi - это около 35 млн галлонов. Даже если произойдет разлив всей нефти с судна, это будет меньше, чем во время разливов в результате основных корабельных катастроф, перечисленных ниже.

Однако это более чем в три раза больше по сравнению с разливом нефти с судна Exxon Valdez, который считается одной из худших экологических катастроф в мире.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Погибшие морские выдры после разлива нефти с судна Exxon Valdez на Аляске, 1989 год

В случае катастрофы The Atlantic Empress, из указанного ниже перечня, произошел рекордный разлив нефти. Однако лишь незначительное ее количество достигло побережья.

Существует также много различных видов разлива нефти. Возможно, худшим был спланированный иракцами разлив 500 млн галлонов в январе 1991 года во время войны в Персидском заливе. Нефтяное пятно покрыла около 10,3 тыс квадратных километров.

Если брать разливы с судов, то наиболее крупные инциденты были следующие: