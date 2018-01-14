Пожар в Португалии унес жизни по меньшей мере 8 человек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Осенью 2017 года в Португалии бушевали разрушительные лесные пожары

По меньшей мере восемь человек погибли и несколько десятков были ранены в результате пожара, последовавшего за взрывом котла в общественном центре на севере Португалии.

Причиной пожара в здании в городке Вила-Нова-де-Раинья вблизи города Тондела и в 260 километрах от Лиссабона стал взрыв котла. Об этом сообщил мэр.

Более 60 человек находились в центре, где проходил любительский карточный турнир. Некоторые смотрели футбол по телевизору.

Как сообщают местные СМИ, по меньшей мере 35 человек пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы. В большинстве случаев это ожоги и проблемы с дыханием.

Некоторых из пострадавших доставили в больницы в Лиссабоне и Порту.

Огонь быстро перекинулся на крышу, что вызвало панику.

Руи Абреу - один из тех, кто находился в центре, сообщил, что некоторые люди фактически падали друг на друга на лестнице.

Городок Вила-Нова-де-Раинья расположен недалеко от города Тондела в 260 км к северо-востоку от столицы страны города Лиссабон.

Мэр Тонделы Хосе Антонио Джесус сообщил газете Público, что в результате пожара образовалось большое количество углекислого газа.

Чиновник добавил, что рекреационно-культурный центр работает очень активно.

Десятки пожарных машин тушили пламя в течение часа.