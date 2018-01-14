В Турции самолет выкатился с полосы и завис над морем
Пассажирский реактивный самолет соскользнул со взлетно-посадочной полосы в турецком аэропорту и завис на обрыве над морем.
Самолет авиакомпании Pegasus Boeing 737-800 с 162 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из Анкары и совершил посадку в Трабзоне на побережье Черного моря.
Всех находившихся на борту эвакуировали, сообщил губернатор провинции Юкел Явуз. О травмированных не сообщалось.
Чиновники отметили, что устанавливают причины аварии.
Государственное агентство Anadolu сообщило, что люди на борту начали паниковать, когда самолет по неизвестным причинам едва не скатился в воду.
Пассажиры сообщают, что на борту "была паника, люди кричали".
Аэропорт не работал несколько часов, пока выяснялись обстоятельства инцидента.