Vogue отстраняет известных фотографов после заявлений о домогательствах

Копірайт зображення PA / AFP Image caption Марио Тестино (слева) и Брюс Вебер

Известное издание Vogue и другие журналы мод прекращают сотрудничество с фотографами Марио Тестино и Брюсом Вебером после обвинений в сексуальных домогательствах к моделям-мужчинам и ассистентам.

Обвинения в их адрес опубликовало издание New York Times.

Вебер отрицает обвинения, а адвокаты Тестино заявили, что обвинители "не могут считаться надежными источниками информации".

Издатель журнала Vogue - медиа-компания Conde Nast заявила, что не будет работать с двумя фотографами "в обозримом будущем".

Редактор Vogue Анна Винтор также рассказала, что обвинения "было очень тяжело слышать".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марио Тестино - известный фотограф журналов мод

В компании уже заявили, что "глубоко обеспокоены" обвинениями.

В переданном адвокатами заявлении для New York Times Вебер полностью отрицает обвинения.

Тестино, который в прошлом работал с Кейт Мосс, Мадонной, Мишель Обамой и членами королевской семьи, в сексуальных домогательствах обвинили 13 мужчин - ассистентов и моделей.

Газета указала, что адвокатская фирма, которая представляет 63-летнего Тестино, заявила о ненадежности информации, которую предоставили жалобщики. А многие опрошенные адвокатами бывшие сотрудники Тестино не подтвердили подобные обвинения.

"Сексуальный хищник"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Редактор Vogue Анна Винтор и Марио Тестино

События, описанные в обвинениях против Тестино, датируются серединой 90-х годов и касаются ощупывания и мастурбации.

Один из бывших моделей, который работал с Тестино на проекте Gucci, описал фотографа как "сексуального хищника".

Другие ассистенты и модели рассказывают о реальных домогательствах, а также мастурбации Тестино у них на глазах.

Марио Тестино выигрывал много наград, работал с самыми известными мировыми звездами и членами королевской семьи, а его фотографии часто попадали на обложки журналов.

Американского 71-летнего фотографа Брюса Вебера обвинили 15 моделей. Они говорят о его ненормальной склонности к обнажению и сексуальному поведению.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Брюс Вебер отрицает обвинения

Вебер часто работал с известными мировыми брендами, такими как Calvin Klein, Ralph Lauren, и Abercrombie & Fitch.

Один из мужчин рассказал о некоторых "дыхательных упражнениях", которые включали неадекватные прикосновения. Другие рассказывали о попытке фотографа залезть рукой к ним трусы во время съемок.

В специальном заявлении на сайте Vogue Анна Винтор заявила, что оба фотографа - ее друзья, и они имеют большие заслуги перед изданием.

Однако в компании очень серьезно восприняли озвученные обвинения, а потому "ставят сотрудничество с ними на паузу в обозримом будущем".