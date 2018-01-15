Сеул и Пхеньян обсуждают участие артистов в Олимпиаде-2018

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Северная и Южная Кореи обсуждают план Пхеньяна об отправке художественных коллективов на зимние Олимпийские игры в феврале 2018 года.

Ранее Северная Корея согласилась отправить спортсменов на Олимпиаду, что снизило существенную напряженность между двумя странами, возникшую из-за ядерной программы.

Сеул предложил шире обсудить участие Северной Кореи в Олимпийских играх-2018 в понедельник. Однако Пхеньян вместо этого предложил обсудить лишь присутствие художественных исполнителей.

Южная Корея подталкивает Северную принять участие в зимних играх, которые получили название "Мирная Олимпиада". По мнению Сеула, это шанс улучшить отношения между двумя соседними странами.

Обе стороны уже встречались в пограничном городке Панмунджом в демилитаризованной зоне. После этой встречи официальный Сеул сообщил о том, что Северная Корея отправит спортсменов на зимние Олимпийские игры в феврале 2018 года.

В олимпийскую делегацию КНДР войдут спортсмены, чиновники и группа болельщиков.