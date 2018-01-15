Президент Трамп: "Я не расист"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп допустил вызвавшие скандал заявления на совещании с законодателями в Белом доме, обсуждая реформу системы иммиграции

Дональд Трамп заявил, что он не расист, отвечая на вопрос журналиста, вызванный оскорбительными комментариями, которые, по словам ряда сенаторов, были допущены президентом США на совещании в Белом доме.

Как сообщалось, в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы Трамп назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны "вонючими дырами".

"Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В пятницу Африканский союз потребовал от президента США извинений за эти слова, назвав их шокирующими и возмутительными.

"Я не расист. Я самый меньший расист из всех, у которого вы когда-нибудь возьмете интервью", - заявил в воскресенье вечером Трамп.

Вопрос о том, расист ли он, задал Трампу один из репортеров, когда президент отдыхал в гольф-клубе во Флориде.

Обвинения в расизме

Президент впервые прямо ответил на обвинения в расизме, звучавшие в его адрес.

"Это никак нельзя назвать, кроме "расист". Недопустимо целые страны и континенты называть "вонючими дырами", - заявил в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Я думаю, этот человек, этот президент, тащит нас в прошлое, - сказал в интервью телеканалу АВС конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, принимавший в свое время активное участие в американском движении в защиту гражданских прав. - Я думаю, что он расист".

Копірайт зображення Reuters Image caption Сенатор Дик Дурбин (слева) присутствовал на совещании в Белом доме, сидя рядом с президентом

Сенатор-демократ Дик Дурбин обвинил президента в "полных ненависти, гнусных и расистских" заявлениях, сделанных в ходе совещания.

"Я не могу поверить, что в истории Белого дома и Овального кабинета какой-нибудь президент США когда-либо говорил такие слова, которые я лично услышал от нашего президента вчера", - заявил Дурбин.

Некоторые сенаторы-республиканцы, присутствовавшие на этой встрече, заявили, что не помнят, чтобы президент говорил такие вещи.

Однако ряд сенаторов - республиканцев и демократов - подтвердили, что слышали эти слова, либо непосредственно из уст Трампа, либо в пересказе своих коллег.

"Я узнал об этом, когда это еще не стало достоянием публики", - заявил сенатор-республиканец Джефф Флейк.

Линдси Грэм, также сенатор от Республиканской партии, присутствовавший на том совещании, не стал отрицать, что эта фраза была произнесена Трампом.

"После комментариев президента я вчера напрямую высказал ему свое мнение. Президент и все присутствовавшие на встрече знают, что я сказал, и что я чувствовал", - заявил сенатор Грэм.

Ранее сам Дональд Трамп пытался отрицать, что на совещании в Овальном кабинете назвал страны Африки "вонючими дырами".

"На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие", - написал Трамп в Twitter после разразившегося скандала.