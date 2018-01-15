В результате взрывов в Багдаде погибли не менее 35 человек

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По меньшей мере 35 человек погибли в результате двойного взрыва в Багдаде, совершенного смертниками на площади Таяран в центре города. Это уже второе нападение за последние три дня.

Еще 90 человек в результате этих взрывов были ранены.

Министр внутренних дел Ирака заявил, что число погибших может возрасти.

В Багдаде почти ежедневно происходили бомбардировки и вооруженные нападения после того, как группировка "Исламское государство" захватила большие территории в стране в 2014 году.

Однако частота нападений снизилась после поражения группировки в декабре 2017 года.

В субботу прогремел взрыв, совершенный смертником на контрольном пункте в северной части города.

В полиции заявили, что в его результате погибли пять человек.