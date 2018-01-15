Рада во вторник хочет принять проект о деоккупации Донбасса
Верховная Рада во вторник начнет работу по рассмотрению во втором чтении проекта по "деоккупации Донбасса", заявил спикер парламента Андрей Парубий.
"Начнем работу завтра именно с этого документа - законопроекта о деоккупации Донбасса", - заявил Парубий на согласительном совещании с лидерами фракций.
При этом он предположил, что его рассмотрение не будет быстрым, ведь между первым и вторым чтением к нему подали 673 поправки.
"374 из них комитет отклонил, поэтому трудно предсказать, сколько времени займет рассмотрение и одобрение документа", - добавил Андрей Парубий.
Он надеется, что за документ проголосуют "до обеда".
Еще в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
Документ неофициально назвали "о деоккупации Донбасса".
Противоречивый проект
Проект закона спровоцировал споры в Раде и даже привел к дракам среди депутатов.
В предложенном Порошенко документе Россию из-за действий на Донбассе признают "агрессором и оккупантом".
Для этого Россия, как говорится в проекте, применяет регулярные войска, советников и инструкторов, а также "засланные, созданные, контролируемые вооруженные банды и группы .... установив оккупационную власть РФ".
Россия последовательно отрицает присутствие своих войск на Донбассе.
Проект президента провозглашает отдельные районы Донбасса оккупированной территорией, а главной целью государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями называет их освобождение и установление территориальной целостности.
В президентском проекте уже нет ссылки на проведение АТО, которая продолжается на Донбассе с апреля 2014 года.
Вместо этого военную операцию на Донбассе теперь называют "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".
Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения подчиняются Объединенному оперативному штабу ВСУ.
В проекте закона в переходных положениях Верховная Рада дает согласие использовать ВСУ для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии" в Донецкой и Луганской областях.
Минские соглашения и Крым
Больше всего споров вызвала часть первая статьи 7 законопроекта, где упоминалось обязательство выполнять Минские соглашения. Эти положения из документа пообещали убрать.
В проекте отмечалось, что он не несет никакого вреда "суверенному праву Украины на временно оккупированную РФ территорию Автономной республики Крым".
Член парламента от БПП Рефат Чубаров во время обсуждения проекта обещал, что ко второму чтению в документе появится положение о деоккупации Крыма.
Также в проект планируют внести четкую дату начала оккупации Россией Донбасса.
Из-за слишком существенных поправок к проекту закона его рассмотрение затянулось.
Как рассказывают в кулуарах парламента, некоторые формулировки могут оказаться настолько резкими, что его не поддержат западные партнеры Украины.
Из-за большого числа поправок и длительных споров относительно норм закона пока трудно прогнозировать, какими будут его финальные формулировки.