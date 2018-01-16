Торговля Украины с Россией растет - Госстат

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По данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев прошлого года вырос как экспорт украинских товаров в Россию, так и импорт российских товаров в Украину.

При этом импорт рос значительно быстрее.

В частности, за январь-ноябрь 2017 года экспорт в Россию вырос на 11,6%, а импорт из России - на 38,2%.

В целом Украина купила российских товаров на 2 748 млрд долларов больше, чем продала в Россию своих.

По последним данным, на Россию приходится более 9% в украинском экспорте и более 14% - в импорте.

Впрочем, ЕС с большим отрывом остается крупнейшим торговым партнером Киева.

Европейский Союз имеет более 40% в экспорте и более 42% - в импорте. Но и в ЕС Украина закупает больше товаров, чем продает, - почти на 3 млрд долларов.

В то же время, экспорт в ЕС растет быстрее, чем импорт.

По сравнению с 2016 годом, доля России в украинском экспорте сократилась на 1%, тогда как доля ЕС - выросла на 3%.

Вместе с тем, если брать торговлю с отдельными странами, то Россия до сих пор имеет наибольшую долю как в украинском экспорте, так и в импорте.

Ее ближайшим "конкурентом" с точки зрения экспорта является Польша, куда Украина поставляет 6,3% своих товаров. А среди стран, из которых Украина завозит товары, ближайший к российскому показатель имеет Китай, откуда поступает 11,3% импорта.