В Крыму украинца Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам

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Суд в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей.

Накануне обыска и задержания Владимир Балух на своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района разместил табличку с адресом "ул. Героев Небесной сотни" и флаг Украины.

Украинца прямо в зале суда взяли под стражу, сообщила правозащитная организация "Крымская правозащитная группа". Своей вины он не признал.

В декабре Владимира Балуха перевели из СИЗО под домашний арест - после того, как защита обжаловала приговор.

В МИД Украины назвали приговор сфабрикованным и отметили, что Украина усилит международное давление на Россию для освобождения украинца.

"Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ по освобождению В.Балуха", - написала во вторник пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

Дело Балуха

В августе 2017 года Владимира Балуха приговорили к аналогичному сроку - 3 года и 7 месяцев лишения свободы - и штрафу в 10 тыс. рублей.

Впоследствии при рассмотрении апелляционной жалобы приговор отменили, и дело отправили на повторное рассмотрение.

Его задержали 8 декабря 2016 года и обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Владимир Балух свою вину не признал, а уголовное дело против себя назвал политическим заказом.

Защита украинца утверждает, что дело сфабриковали.

Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

По мнению правозащитников, есть основания полагать, что патроны подбросили во время обыска, чтобы сфальсифицировать новое уголовное дело против активиста.