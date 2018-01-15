Копірайт зображення AFP Image caption Актриса написала новое письмо

Французская киноактриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия после написанного ею открытого письма на эту тему.

Она сказала, что ей жаль, если она каким-то образом их обидела.

"Я искренне поддерживаю всех жертв этих чудовищных действий, которых могло обидеть содержание опубликованного в Le Monde письма. Именно им и только им я адресую свои извинения", - говорит Катрин Денев в письме, опубликованном в воскресенье на сайте французского издания Liberation.

Актриса говорит, что в предыдущем письме не было ничего такого, что одобряло бы преследования. Иначе она бы этот текст не подписала.

На прошлой неделе она вместе с сотней известных француженок подписалась под открытым письмом, в котором предупредили об опасности нового "пуританства", вспыхнувшего в результате недавних секс-скандалов и обвинений в домогательствах.

Это письмо опубликовали в газете Le Monde в минувший вторник, его подписали писательницы, актеры и ученые.

О чем было письмо?

В письме авторы подчеркивают, что борьба против притязаний и злоупотребления властью некоторых мужчин оправдана и нужна. Однако постоянные обвинения уже вышли из-под контроля.

"Мужчин наказали без разбора, уволили с работы только за то, что они коснулись чьего-то колена или же пытались кого-то поцеловать", - говорят авторы.

При этом они добавляют: "Изнасилование - это преступление, но попытки соблазнить кого-то, пусть и настойчивые или неуклюжие - нет. Как и попытки мужчин быть галантными не являются шовинизмом".

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По их мнению, такой подход создает образ беззащитных женщин, которые являются вечными жертвами.

Кто подписал?

Катрин Денев - самая известная из тех, кто подписал это письмо.

Среди остальных 99 женщин также выдающиеся люди, в частности, актриса Кристин Буассон, журналистка Элизабет Леви, порноактриса Ляэ Бриджит и писательница Катрин Милле.

Также письмо подписали менее известные люди из сферы медиа, искусства и научных кругов.

"Как женщины, мы не видим себя в таком феминизме, который, кроме осуждения злоупотреблений, продвигает ненависть к мужчинам и сексуальности", - говорится в тексте.

Какова была реакция?

Это письмо вызвало волну дебатов во Франции.

Сразу после его публикации группа из 30 феминисток обнародовали заявление, в котором обвинили Денев и других авторов в желании "закрыть" скандалы вокруг продюсера Харви Вайнштейна и "излить пренебрежение" к жертвам сексуального насилия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Волну скандалов вызвали обвинения в домагательствах продюсера Харви Вайнштейна

Многие выразили гнев и разочарование в социальных медиа. Один пользователь Twitter во Франции сожалел о том, что женщины не способны говорить одним голосом.

Денев - активистка?

Катрин Денев снялась в более чем 100 фильмах, начиная с 1957 года. Номинировалась на "Оскар".

Сейчас 74-летняя актриса - самая большая активистка среди звезд. Однако в прошлом году она высказалась против кампаний травли в соцсетях мужчин, которых обвинили в домогательствах.

Женщины и мужчины по всему миру писали свои истории о том, как они стали жертвами сексуального домогательства под тегом #MeToo.

Движение набрало обороты после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого многие актрисы обвинили в сексуальных домогательствах.

Сам он отвергает обвинения в том, что имел секс без согласия женщин, но признает, что его действия "принесли много боли".