Украинцы готовы на компромиссы ради мира на Донбассе - опрос

Копірайт зображення UNIAN Image caption Разрушенный во время обстрела на Донбассе дом

Большинство украинцев согласны на определенные компромиссы ради мира на Донбассе, однако не готовы достигать его любой ценой.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения фондом "Демократические инициативы" и центром Разумкова по заказу посольства Нидерландов.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 18% населения.

На мир "любой ценой" соглашаются 18% опрошенных. Почти половина населения - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".

Как указывают авторы исследования, готовность к компромиссам снижается с удалением от зоны боевых действий.

Социологи предложили на выбор семь условных компромиссов, которые могли бы помочь решить конфликт на Донбассе. И ни один из них не поддержало большинство опрошенных.

Если бы проблему решило принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, на это согласились бы 32%, а 41% опрошенных считают это неприемлемым.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ни один из названных социологами компромиссов украинцы не поддержали

На закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей согласились бы почти 29%, а "против" - почти 48%.

На внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного ради мира согласились бы 28%, а 49% - "против" такого компромисса.

Согласились бы на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией ради мира 20%, не согласились бы - 49%.

Резко отрицательно украинцы высказываются о полной амнистии для всех участников боевых действий против украинских войск - 58% "против" и 16% - "за".

Проведение местных выборов на условиях, которые требуют боевики, не поддерживают 63%, а "за" - 12%.

"Против" формирования местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей высказались 55%, а "за" - 17%.

Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса.