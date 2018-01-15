Украинцы готовы на компромиссы ради мира на Донбассе - опрос
Большинство украинцев согласны на определенные компромиссы ради мира на Донбассе, однако не готовы достигать его любой ценой.
Об этом свидетельствует опрос общественного мнения фондом "Демократические инициативы" и центром Разумкова по заказу посольства Нидерландов.
Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 18% населения.
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На мир "любой ценой" соглашаются 18% опрошенных. Почти половина населения - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".
Как указывают авторы исследования, готовность к компромиссам снижается с удалением от зоны боевых действий.
Социологи предложили на выбор семь условных компромиссов, которые могли бы помочь решить конфликт на Донбассе. И ни один из них не поддержало большинство опрошенных.
Если бы проблему решило принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, на это согласились бы 32%, а 41% опрошенных считают это неприемлемым.
На закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей согласились бы почти 29%, а "против" - почти 48%.
На внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного ради мира согласились бы 28%, а 49% - "против" такого компромисса.
Согласились бы на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией ради мира 20%, не согласились бы - 49%.
Резко отрицательно украинцы высказываются о полной амнистии для всех участников боевых действий против украинских войск - 58% "против" и 16% - "за".
Проведение местных выборов на условиях, которые требуют боевики, не поддерживают 63%, а "за" - 12%.
"Против" формирования местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей высказались 55%, а "за" - 17%.
Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса.