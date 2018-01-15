В Киеве от кори вакцинировали 11 тысяч детей

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С 10 по 14 января в столице от кори вакцинировали 10 763 ребенка, заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург на брифинге.

"Если такими темпами мы завершим эту кампанию, то точно можем говорить о положительных результатах", - сказала она и добавила, что прививочные кабинеты работали все выходные.

Валентина Гинзбург отметила, что прививки - единственный метод профилактики кори. Для детей - независимо от того, плановая или внеплановая - вакцинация является бесплатной. Прививки же для взрослых - платные.

"Если в среду и четверг регистрировалось наибольшее количество случаев кори, то уже в пятницу и в выходные уменьшилось количество зарегистрированных заболевших - на утро 87 человек. 66 - это случаи среди детей", - сказала она.

Руководитель столичного Департамента здравоохранения добавила, что на утро понедельника госпитализировали 15 человек, среди них 10 взрослых и пятеро детей, их состояние не является тяжелым.

Также в Киеве зафиксировали незначительный рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, но он в 2,1 раза ниже эпидпорога. В частности, по словам г-жи Гинзбург, за вторую неделю 2018 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 14 тысяч человек.

Эпидемии нет?

В киевском Департаменте здравоохранения отметили, что об эпидемии кори в столице речь не идет.

"КГГА приняты меры по уменьшению заболеваемости корью, и мы имеем позитивные результаты", - сказала Валентина Гинзбург.

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Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан пояснил, что карантин при кори как воздушно-капельной инфекции не вводится. Принимаются только ограничительные усиленные меры противоэпидемического характера.

"На сегодня ограничительные меры противоэпидемического характера введены в 53 коллективах. Это 32 школы и гимназии и 19 случаев в детских садах", - сказал г-н Рубан.

Пустят ли в школу?

Директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян заверила, что даже если ребенок не имеет прививок против кори, он может посещать учебные заведения.

"Ребенка не могут не пускать в школу, потому что это гарантирует Конституция. Ребенка могут не пустить только в том случае, когда у него есть ярко выраженные признаки заболевания. Тогда его забирает в медицинский кабинет медсестра и звонит родителям", - рассказала г-жа Фиданян.

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"Вопрос должен состоять в том, что ответственность за жизнь детей несут родители. Это звучит так: защитите своего ребенка! Педагоги, как и медики, только проводят разъяснительную работу", - добавляет руководитель киевского Департамента образования.

Она допускает, что в некоторых школах может быть введено дистанционное обучение. По словам г-жи Фиданян, эта форма обучения используется в течение нескольких лет и может быть организована разными способами - онлайн, по электронной почте или по телефону.

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Обучение из дома

Из-за ситуации с заболеваемостью корью некоторые школы Одессы со следующей недели начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори. Об этом сообщила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Ранее в одесских школах до 22 января продлили каникулы. Такое решение приняли, чтобы обеспечить 21-дневный перерыв в контактах школьников, а также для предоставления возможности вакцинации детей против кори.

А 28 декабря прошлого года городская комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила запретить посещать детские сады и школы непривитым от кори детям.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, в 2017 году в Одессе корью заболели 744 человека. 93% из них не были привиты от кори.