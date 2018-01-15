Самолеты Британии перехватили два бомбардировщика РФ
Военно-воздушные силы Великобритании перехватили два российских бомбардировщика над Северным морем, когда те приблизились к "зоне интересов" Соединенного королевства, сообщили в ВВС Великобритании.
Два истребителя "Тайфун" вылетели с военной базы Лоссимут, что в Шотландии, в понедельник утром.
Российские бомбардировщики не вошли в суверенное воздушное пространство Великобритании, сообщил спикер Королевских ВВС.
Он добавил: "За российскими самолетами следили из дружественных нам стран, а впоследствии воздушные силы перехватили их над Северным морем. Российские военные самолеты не смогли пересечь суверенное воздушное пространство Британии".
Такие воздушные инциденты в период напряженных отношений между Западом и Россией происходят достаточно часто. Время от времени российские бомбардировщики изучают воздушное пространство стран-членов НАТО.
В мае прошлого года истребители ВВС Великобритании были подняты с Лоссимута, когда два российских самолета вошли в воздушное пространство Соединенного Королевства.
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Воздушные силы также отправляли самолеты для наблюдения за двумя российскими Ту-160, которые пролетели рядом с воздушным пространством Великобритании в феврале 2017 года.