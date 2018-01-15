Самолеты Британии перехватили два бомбардировщика РФ

Копірайт зображення MOD Image caption Королевским ВВС ранее уже приходилось перехватывать российские бомбардировщики над Северным морем, как например во время операции в 2015 году

Военно-воздушные силы Великобритании перехватили два российских бомбардировщика над Северным морем, когда те приблизились к "зоне интересов" Соединенного королевства, сообщили в ВВС Великобритании.

Два истребителя "Тайфун" вылетели с военной базы Лоссимут, что в Шотландии, в понедельник утром.

Российские бомбардировщики не вошли в суверенное воздушное пространство Великобритании, сообщил спикер Королевских ВВС.

Он добавил: "За российскими самолетами следили из дружественных нам стран, а впоследствии воздушные силы перехватили их над Северным морем. Российские военные самолеты не смогли пересечь суверенное воздушное пространство Британии".

Такие воздушные инциденты в период напряженных отношений между Западом и Россией происходят достаточно часто. Время от времени российские бомбардировщики изучают воздушное пространство стран-членов НАТО.

В мае прошлого года истребители ВВС Великобритании были подняты с Лоссимута, когда два российских самолета вошли в воздушное пространство Соединенного Королевства.

Воздушные силы также отправляли самолеты для наблюдения за двумя российскими Ту-160, которые пролетели рядом с воздушным пространством Великобритании в феврале 2017 года.