Скандал в детской больнице Боярки: был ли пьяным хирург?

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В Киевской областной детской больнице в городе Боярке накануне произошел скандал. Родители заявляют, что хирург этой больницы в состоянии алкогольного опьянения ставил диагнозы.

Врач уверяет, что был трезв. Тест его дыхания через 13 часов после инцидента оказался чистым, сообщила полиция.

"Перегар на всю комнату"

В воскресенье вечером в больницу Боярки с температурой, болью в животе и тошнотой привезли девочку. Ее отец Владимир Родиков утверждает, что в отделении их принял пьяный хирург, а в больнице в это время праздновали Старый Новый год.

По словам родителей, от врача "несло перегаром", он вел себя неадекватно и без сбора анализов сразу предложил поставить ребенку капельницу с раствором глюкозы.

Родители вызвали полицию.

Копірайт зображення facebook.com/rodikovvladimir Image caption Фото заявления о состоянии алкогольного опьянения врача

"Я написал заявление, что хирург детской больницы в состоянии алкогольного опьянения пытается провести осмотр детей и ставить им диагнозы. Теперь пусть решают, что делать", - рассказал г-н Родиков.

Сдавать тест на алкоголь врач отказался, утверждает отец. "Когда полицейский говорил ему, что нужно поехать для проверки, врач не понимал, кто перед ним, и говорил, что поедет только с представителями власти", - говорит Родиков.

Позиция Минздрава

Историю о своем визите в больницу в Боярке и видео с врачом мужчина разместил в Facebook, и на нее уже отреагировала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, в больнице создали рабочую комиссию для расследования инцидента.

"Дисциплинарные взыскания или любые другие решения по делу этого врача будет принимать руководство медицинского учреждения, в котором он работает", - сообщила чиновница.

Г-жа Супрун обнародовала в Facebook позицию Минздрава.

"Водитель, который садится за руль в нетрезвом состоянии, еще до возможного факта ДТП или причинения кому-либо ущерба, если его остановит полиция, будет отвечать перед законом. Так же и врач, который в нетрезвом состоянии выполняет свои служебные обязанности - лечит людей, - должен ответить за свои действия", - заявила руководитель Минздрава.

Обследование через 13 часов

Примерно через 13 часов после инцидента врач все же прошел тест на алкогольное опьянение.

В главном управлении Нацполиции в Киевской области заявили, что обвинения не подтвердились - хирург был трезв.

Полиция обнародовала документы по обследованию, где говорится, что по состоянию на 10:20 утра признаков опьянения у врача не было. Он выглядел опрятно, "перегара" не было, исследования дыхания тоже показали отсутствие алкоголя.

При этом, по этим же документам, анализ крови или мочи у хирурга не брали.

Врачи областной детской больницы Боярки от общения с журналистами отказались. Главврач была на больничном, ее заместитель не брала трубку, а руководитель хирургии заявил, что имя хирурга является врачебной тайной и отказался предоставлять его контакты.

Однако, заверил он, комиссия больницы во всем разберется.