В Калифорнии автомобиль влетел на второй этаж дома
В Калифорнии автомобиль влетел на верхний этаж офисного здания - после того, как врезался в дорожный отбойник.
Авария произошла утром в воскресенье.
Двое людей, которые находились в авто, получили незначительные травмы.
Полиция рассказала американским СМИ, что водитель якобы был под воздействием наркотиков и находится в больнице под наблюдением.
Он смог выбраться из машины самостоятельно, а пассажир автомобиля застрял в нем и больше часа ждал прибытия спасателей.
В результате аварии произошел небольшой огонь, который потушили пожарные.
Именно они распространили фотографии и обновляли информацию в течение дня. В частности, выложили фото того, как машину вытаскивали из здания.
Инцидент произошел в городе Санта-Ана, в 56 км к югу от Лос-Анджелеса.