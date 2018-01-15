В Калифорнии автомобиль влетел на второй этаж дома

Копірайт зображення Reuters Image caption Автомобиль влетел на второй этаж дома

В Калифорнии автомобиль влетел на верхний этаж офисного здания - после того, как врезался в дорожный отбойник.

Авария произошла утром в воскресенье.

Двое людей, которые находились в авто, получили незначительные травмы.

Полиция рассказала американским СМИ, что водитель якобы был под воздействием наркотиков и находится в больнице под наблюдением.

Он смог выбраться из машины самостоятельно, а пассажир автомобиля застрял в нем и больше часа ждал прибытия спасателей.

В результате аварии произошел небольшой огонь, который потушили пожарные.

Именно они распространили фотографии и обновляли информацию в течение дня. В частности, выложили фото того, как машину вытаскивали из здания.

Skip Twitter post by @OCFA_PIO OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 января 2018 г.

Инцидент произошел в городе Санта-Ана, в 56 км к югу от Лос-Анджелеса.