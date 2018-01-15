МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав нацменьшинств

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире одного из венгерских телеканалов заявил, что Украина готовит "новые ограничения" в отношении национальных меньшинств. Текст заявления обнародовали на портале главного дипведомства Венгрии.

"Вместо того, чтобы смягчить конфликт, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным отображать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, и венгерские газеты также публикуются на двух языках", - заявил Сийярто.

Глава МИД добавил: "Правительство Венгрии будет выступать против этих мер с той же решимостью, что и против украинского закона "Об образовании".

Отношения между Украиной и Венгрией стали напряженными из-за принятия нового украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования вызвала критику в венгерской верхушке.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В государственных органах власти в некоторых районах Закарпатья висят украинские и венгерские флаги

11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но в то же время Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по ограничению прав нацменьшинств.

"Рекомендации Комиссии не содержат требования изменить статью 7 закона об образовании. Была поддержана позиция Украины относительно того, что модели обучения для национальных меньшинств будут уточнены в законе о среднем образовании и других нормативных актах", - сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сразу после заседания.

В законе говорится, что учиться на родном языке в Украине представители нацменьшинств смогут в детском саду и в начальной школе (1-4 классы).

В старших классах им нужно будет перейти на украинский язык.

В то же время язык меньшинства можно будет выкладывать как отдельный предмет. Также на языке меньшинства могут преподавать национальную историю и литературу.

Закон предусматривает переходный период - начало преподавания предметов на украинском языке в средней школе должно состояться не позднее 2020 года.