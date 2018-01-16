В США супруги держали в заточении 13 своих детей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Родителям предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми

В Калифорнии задержаны супруги, которые держали 13 своих детей в заточении. Сообщается, что детям - от двух до 29 лет. Некоторые из них были закованы в цепи.

Одна из девочек смогла сбежать из дома и позвонила в службу спасения, сообщив о происходящем, сообщили в отделении полиции Риверсайд.

Когда полицейские приехали по указанному адресу, они обнаружили шокирующую картину. В доме проживали 57-летний Дэвид Аллен Турпин, 49-летняя Луиза Анна Турпин и 13 изможденных детей, которые содержались в темноте в антисанитарных условиях.

Всех узников заперли в темной грязной комнате, некоторые были цепями прикованы к кроватям. От недостатка еды и воды все дети были сильно истощены.

При этом задержанные супруги не смогли объяснить причин своего поступка.

Копірайт зображення Reuters Image caption Дом супругов Турпин

Заточенцев сразу же после освобождения накормили и отвезли в больницу.

По словам соседей, семейная пара, устроившая дома тюрьму, производила странное впечатление, однако никто из окружающих в полицию не обращался.

Родителям предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.