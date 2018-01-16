В США супруги держали в заточении 13 своих детей
В Калифорнии задержаны супруги, которые держали 13 своих детей в заточении. Сообщается, что детям - от двух до 29 лет. Некоторые из них были закованы в цепи.
Одна из девочек смогла сбежать из дома и позвонила в службу спасения, сообщив о происходящем, сообщили в отделении полиции Риверсайд.
Когда полицейские приехали по указанному адресу, они обнаружили шокирующую картину. В доме проживали 57-летний Дэвид Аллен Турпин, 49-летняя Луиза Анна Турпин и 13 изможденных детей, которые содержались в темноте в антисанитарных условиях.
Всех узников заперли в темной грязной комнате, некоторые были цепями прикованы к кроватям. От недостатка еды и воды все дети были сильно истощены.
При этом задержанные супруги не смогли объяснить причин своего поступка.
Заточенцев сразу же после освобождения накормили и отвезли в больницу.
По словам соседей, семейная пара, устроившая дома тюрьму, производила странное впечатление, однако никто из окружающих в полицию не обращался.
Родителям предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.